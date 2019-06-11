«У них все подтасовано»: Трамп разгромил Кремниевую долину

Президент США Дональд Трамп дал интервью CNBC, в котором затронул широкий спектр тем. Не обошлось и без обсуждения компаний Кремниевой долины, с которыми у американского лидера затяжная вендетта.

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Прежде всего, Трамп все еще уверен, что социальные сети и онлайн-площадки предвзяты к нему и намеренно публикуют лишь плохие новости. Отвечая на вопрос о возможном антимонопольном расследовании в отношении Facebook и Amazon, президент сел на своего любимого конька.

«Люди говорят о неком сговоре, но настоящий сговор между этими компаниями и демократами, — заявил Трамп. — Они выступали против меня во время предвыборной гонки. Все говорили мне, что если я не заручусь их поддержкой, то не одержу победу. Так вот, я победил и буду побеждать снова».

Предвзятость социальных сетей в отношении республиканцев и политиков с консервативными взглядами стала одной из любимых тем Дональда Трампа в последние годы. По словам президента, Twitter, Google и Facebook намеренно дискриминируют его.

Американский президент отметил, что по запросу «Трамп новости» поисковик предлагает в основном «СМИ с фейковыми новостями».

«Другими словами, у них все подтасовано, для меня и других, таким образом, что все истории и новости плохие. Особенно выделяется фейковое CNN. Республиканские/консервативные и честные медиа исключаются. Незаконно?» — написал Трамп.

По его словам, 96% результатов по запросу «Трамп новости» — это ссылки на федеральные СМИ с левым уклоном.

«Очень опасно. Google и другие подавляют голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, будем разбираться!» — добавил он.

Что же касается антимонопольной проверки в отношении компаний Кремниевой долины, Трамп признал, что IT-гиганты, вероятно, нарушают закон. Он отметил, что Европейский союз «постоянно с ними судится», имея в виду серию антимонопольных штрафов Еврокомиссии в адрес Google, крупнейших из которых достиг $5 млрд.

Также американский президент намекнул, что штрафы могут ожидать Долину и в Соединенных штатах.

«Они [Европейский союз] получают все деньги! Мы должны их штрафовать, это же наши компании», — заявил Трамп в интервью.

Не обошлось и без обсуждения ситуации с компанией Huawei, которая стала главной жертвой торговой войны между США и Китаем. Президент все еще считает китайского производителя угрозой национальной безопасности США, но одновременно рассматривает Huawei в качестве козыря на торгах с правительством КНР.

«Я вижу в ней [Huawei] опасность. Но одновременно с этим, было бы хорошо, если бы мы сделали что-то для Huawei в рамках наших торговых переговоров с Китаем», — заключил американский президент.

В начале июня текущего года стало известно, что американские власти намерены провести антимонопольное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google — регуляторам предстоит выяснить, не злоупотребляют ли техкомпании своим доминирующим положением на рынке.

Разбирательство будет осуществляться Федеральной торговой комиссией, которая займется Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое проверит Apple и Google. Это событие может стать беспрецедентным, так как подразумевает под собой масштабную проверку крупнейших брендов мира.

В пользу проведения расследования в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google высказываются как республиканцы, так и демократы, проявившие солидарность с позицией Дональда Трампа.

По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, бизнес-модель Google и Facebook подлежит «тщательной проверке».

«У них слишком много власти, и ее никто не ограничивает», — заявил Грэм.

Демократ Ричард Блументаль также потребовал от федеральных агентств принять решительные меры в отношении Кремниевой долины.

«Такие хищнические захваты власти требуют строгого и жесткого расследования, а также антимонопольных санкций», — написал сенатор из Коннектикута в своем Twitter-аккаунте.