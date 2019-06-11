Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон

Эксперты в сфере мобильной техники давно предупреждают о том, что в снижении продолжительности жизни аккумуляторов внутри смартфонов виноваты сами пользователи, точнее некоторые их привычки. В частности, они говорят о вреде ночной зарядки, когда устройство полночи заряжается, а вторую половину держит заряд в 100%.

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Если повторять это действие регулярно, то литий-ионные батареи прослужат пользователю гораздо меньше, утверждает Доминик Шульте, управляющий директор немецкой компании BatterieIngenieure, специализирующейся на технологиях для аккумуляторов.

Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, которые широко распространены в современной бытовой электронике, со временем изнашиваются и имеют ограниченное время службы. Таким образом, со временем, они начинают хуже держать заряд.

Тем не менее, ведущие производители смартфонов не считают это проблемой и никак не предупреждают пользователей о том, что чрезмерная зарядка вредит устройству, заявляет Шульте.

Он задал вопрос нескольким вендорам о том, что они думают о ночной зарядке и сохранению 100% заряда в течение долгого времени. По словам исследователя, большинство производителей предложило ему почитать об этом самостоятельно на официальных сайтах в соответствующих разделах. Оказалось, что никто из них не уделяет этому вопросу никакого внимания — ни на сайтах, ни в инструкциях к гаджетам не говорится о том, что ночная зарядка вредит устройству.

На сайте Apple упоминается ночная зарядка, но ее польза или вред никак не обозначены.

А вот представитель Google назвал страх перед ночной зарядкой «старомодной фобией». По словам продакт-менджера компании Рональда Хо, на которого ссылается Business Insider, истории про вредность слишком частой подзарядки являются «устаревшими», так как современные технологии, присутствующие в устройствах, оптимизируют заряд батареи самостоятельно.

Тем не менее, и Доминик Шульте, и производители смартфонов соглашаются в том, что если смартфон долгое время лежит без использования, то его аккумулятор должен держать заряд в определенном диапазоне — предпочтительно между 30% и 50%.

Считается, что при таких условиях батарея изнашивается гораздо медленнее. Об этом говорится и на сайте Samsung, и на сайте Apple — вендоры рекомендуют держать неиспользующиеся устройства заряженными наполовину.

Таким образом, это косвенно подтверждает мысль, упомянутую ранее — оставление аккумуляторов, заряженными до 100%, в течение долгого времени в электрической сети может негативно сказаться на сроке их службы.

Похожие рекомендации дает и сайт Battery University, который выпустил целую инструкцию по зарядку литий-ионных аккумуляторов. Сообщается, что при разрядке до нуля и зарядке до 100%, такая батарея выдержит всего 500 циклов зарядки, но при разрядке-зарядке на 50% срок службы вырастет до полутора тысяч циклов.

Также эксперты советуют вообще не заряжать гаджет до максимума, а подпитывать его постепенно в течение дня. Кроме того, не рекомендуется заряжать телефон при экстремальных температурах — как слишком высоких, так и слишком низких.

Почему же советы по эксплуатации гаджета потребителям дают сторонние эксперты, а производители смартфонов делают вид, что это их не касается?

Вероятно, дело в своеобразном заговоре — ведь быстро разряжающийся гаджет становится одним из главных поводов для покупки нового, что позитивным образом сказывается на продажах компании.

В конце 2017 года вскрылся крупный скандал в компании Apple — ей пришлось признаться, что в течение пары лет она намеренно замедляла старые модели iPhone. Производительность процессора намеренно снижалась с помощью кода в операционной системе iOS, что приводило к «притормаживанию» устройства. Разработчик Джон Пул, который одним из первых заметил нестандартные показатели, указал в своем исследовании, что медленная работа iPhone зачастую заставляет пользователей купить новый гаджет вместо того, чтобы поменять батарею. В результате в утиль отправляются устройства, чей потенциал еще не был исчерпан.

Если вспомнить этот беспрецедентный для Apple случай, за который компании пришлось принести публичные извинения чуть ли не впервые в истории, версия о заговоре с аккумуляторами уже не кажется слишком неправдоподобной.

«Особенностей производства аккумуляторов и их дальнейшей работы в телефонах столько, что о каких-то стандартных рекомендациях можно только мечтать. Помимо этого, достаточно сильно на срок работы аккумулятора может влиять аппаратная начинка или ПО телефонов», — рассказал «Газете.Ru» руководитель группы технической поддержки Redmadrobot Михаил Семенов.

По его словам, исследования и практика работы с мобильными устройствами показывают, что нет точного ответа на вопрос «правильно ли заряжать телефон всю ночь?». Тем не менее, точно известно, что полная разрядка телефона негативно влияет на работу аккумулятора.