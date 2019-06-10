Атака на герб: экстремисты попали на Youtube

Оскорбление герба

YouTube заблокировал видео с оскорблением герба Российской Федерации экстремистами. Об этом говорится в пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

«После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», — сообщает надзорный орган.

Ведомство подчеркнуло, что уведомление было направлено в YouTube на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генеральной прокуратуры в рамках исполнения федерального закона от 18 марта 2019 года N 30-ФЗ. Как уточняет Роскомнадзор, речь идет о так называемом законе «о неуважении к государственным символам».

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По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, Генпрокуратура впервые потребовала заблокировать данный вид информации.

«Это не первое требование Генпрокуратуры в рамках исполнения закона об оскорблении госсимволов, но впервые оно касается герба России», — заявил Ампелонский «Интерфаксу».

N 30-ФЗ внес поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором устанавливается порядок блокировки информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Контролем в этой сфере занимается Роскомнадзор, который определяет провайдера хостинга, на котором размещены оскорбляющие публикации, направляет ему уведомление и требует удаления вышеобозначенных данных. Провайдер связывается с владельцем сайта и перенаправляет ему сообщение о блокировке. Если в течение суток информация не будет удалена, то блокируется весь сайт целиком. После того, как данные, попадающие под действия закона, будут удалены, доступ к сайту восстанавливается.

В законе отмечается, что за неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

Блокировки журналистов

В марте текущего года стало известно, что видеохостинг YouTube удалил последние загруженные видео на каналах Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

В пояснении от администрации говорилось о том, что данные ролики нарушили условия использования ресурса, но не уточнялось, о чем конкретно идет речь.

Известно, что удаленный ролик Парфенова был посвящен событиям 1946 года и должен был стать первым в цикле «1946–1951». Он являлся частью нового авторского проекта.

Что касается Дудя, то у него пропало интервью с бывшим кавээнщиком и экс-резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, который рассказывал, зачем он уехал из России.

По сообщению Telegram-канала «Жизнь Ютуб», который первым обратил внимание на удаление, блокировка видео может быть связана с очередным ужесточением правил YouTube. Так, видеохостинг просит авторов предупреждать о содержании рекламы, включая в настройках канала отображение пометки «в ролике есть реклама или продакт-плейсмент». Позже выяснилось, что виной всему действительно стали новые правила видеохостинга касательно рекламных материалов.

«Теперь при размещении рекламы, интегрированной внутри программы, этот факт необходимо отмечать в настройках видео», — заявил концертный директор Леонида Парфенова Табриз Шахиди.

В феврале текущего года стало известно о заявлении властей Украины, обвинивших Кремль в использовании YouTube для ограничения свободы слова. Киев считает, что существуют «факты преследования граждан Украины Российской Федерацией и попытки злоупотребления российской стороной инструментами сервиса видеохостинга YouTube».

«Даже ложь имеет пределы, но глупость, видимо, нет. Заявление Министерства информационной политики Украины вышло за границы здравого смысла. Судя по всему, официальный Киев исчерпал перечень претензий и перешел на экзотические обвинения. Теперь Россия виновата «в преследовании украинцев» в YouTube», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Дмитрий Белик.