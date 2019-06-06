ФСБ дожало: «Яндекс» и Tinder сдали все пароли

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство не получало предписаний о нарушениях со стороны «Яндекса», который обязан предоставлять ФСБ ключи шифрования информации, сообщает ТАСС. Соответствующее интервью Жаров дал агентству на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам руководителя надзорного органа, это означает, что российская IT-компания и ФСБ смогли договориться и найти «приемлемое решение».

«Поскольку из ФСБ в Роскомнадзор никаких требований не поступало, это пример эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ, потому что с одной стороны, компания заявила, что ключи шифрования она предоставлять не будет, но, очевидно, в ходе диалога они нашли приемлемое решение для того, чтобы необходимую для ФСБ информацию для выявления преступников или иную значимую для государства информацию предоставить», — сказал Александр Жаров.

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При этом Жаров отметил, что между «Яндексом» и ФСБ идет диалог, которого не наблюдалось в случае с Telegram. Напомним, мессенджер Павла Дурова был заблокирован в апреле 2018 года за отказ предоставить ФСБ необходимые данные.

В начале текущей недели СМИ сообщили о том, что ФСБ потребовало от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки личной переписки пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Компания обязана подчиняться требованию спецслужбы в рамках «закона Яровой» как организатор распространения информации (ОРИ).

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что к «Яндексу» обратились с требованием предоставить ключи шифрования. Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.

В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика.

Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекса».

Кроме того, на этой неделе Роскомнадзор сообщил о внесении компании Tinder в реестр организаторов распространения информации. Теперь приложение для знакомств, как любая компания из списка ОРИ, обязано по запросу предоставлять спецслужбам переписку пользователей. На полях ПМЭФ Александр Жаров заявил о том, что Tinder готов сотрудничать с ФСБ в случае необходимости.

«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ в случае возникновения преступлений искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — сказал он.

По словам главы ведомства, уровень взаимодействия Роскомнадзора с иностранными компаниями разный.

«Когда для компании первичным является бизнес, а не политическая деятельность, то, конечно, диалог возникает, а когда это политическая деятельность и борьба, ну, тогда это борьба», — цитирует Жарова ТАСС.

В случае отказа компаний из реестра ОРИ сотрудничать с ФСБ, Роскомнадзор имеет право заблокировать их деятельность на территории России, как это случилось с мессенджером Telegram. Накануне за «Яндекс» вступился вице-премьер России Максим Акимов, который пообещал любой ценой защитить компанию.

««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — рассказал Акимов «Интерфаксу».