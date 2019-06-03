Июньская презентация: что хоронит Apple. LIVE

Наконец-таки хоть какой-то спойлер касательно того, что будет доступно пользователям стримингового сервиса от Apple! Зрителям показывают трейлер сериала Рона Мура «Все для человечества». Там про полет на Луну.
Кук рассказывает о мартовской презентации, на которой представили Apple News+, Apple Arcade, Apple Card и Apple TV +. Помните, то скучное мероприятие, которое даже Опра Уинфри не спасла.
Добро пожаловать на WWDC! На сцене глава Apple Тим Кук.
Презентация началась! Показывают ролик о нелегкой жизни кодеров и программистов, которым приходится совмещать работу и семью. Что ж, а кому не приходится!
Тем временем, трансляция на официальном сайте Apple «ожила» — нам демонстрируют ролик, который показывают журналистам в зале в Сан-Хосе. На черном фоне летают всякие иконки и эмодзи, видимо, это намек на новую версию iOS! А может и нет.
Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сегодня Apple будет официально прощаться с iTunes — об этом зарубежные СМИ сообщают с апреля текущего года. Медиаплеер безнадежно устарел и больше не вписывается в экосистему компании. Ожидается, что ему на смену придет три отдельных приложения.
Сегодня мы вряд ли увидим гаджеты от Apple — на WWDC обычно представляют лишь новинки программного обеспечения. Тем не менее, аналитики ожидают сегодня много чего интересного — апдейт для iOS, новые функции для айпадов, усиление независимости Apple Watch... Впрочем, это лишь слухи: на самом деле Тим Кук и его команда могли приготовить другие сюрпризы, подробности которых так и не добрались до прессы.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня мы вместе с вами переместимся в калифорнийский Сан-Хосе, где пройдет ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC 2019.