Июньская презентация: что хоронит Apple. LIVE

Онлайн-трансляция с презентации Apple WWDC 2019

В калифорнийском Сан-Хосе проходит ежегодное мероприятие Apple — конференция разработчиков WWDC 2019. Ожидается, что компания представит свои новинки в сфере программного обеспечения. Кроме того, именно 3 июня Apple должна официально объявить о «смерти» медиаплеера iTunes. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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20:07

Наконец-таки хоть какой-то спойлер касательно того, что будет доступно пользователям стримингового сервиса от Apple! Зрителям показывают трейлер сериала Рона Мура «Все для человечества». Там про полет на Луну.

20:04

Кук рассказывает о мартовской презентации, на которой представили Apple News+, Apple Arcade, Apple Card и Apple TV +. Помните, то скучное мероприятие, которое даже Опра Уинфри не спасла.

20:03

Добро пожаловать на WWDC! На сцене глава Apple Тим Кук.

20:02

Презентация началась! Показывают ролик о нелегкой жизни кодеров и программистов, которым приходится совмещать работу и семью. Что ж, а кому не приходится!

20:01

Тем временем, трансляция на официальном сайте Apple «ожила» — нам демонстрируют ролик, который показывают журналистам в зале в Сан-Хосе. На черном фоне летают всякие иконки и эмодзи, видимо, это намек на новую версию iOS! А может и нет.

20:00

Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сегодня Apple будет официально прощаться с iTunes — об этом зарубежные СМИ сообщают с апреля текущего года. Медиаплеер безнадежно устарел и больше не вписывается в экосистему компании. Ожидается, что ему на смену придет три отдельных приложения.

19:55

Сегодня мы вряд ли увидим гаджеты от Apple — на WWDC обычно представляют лишь новинки программного обеспечения. Тем не менее, аналитики ожидают сегодня много чего интересного — апдейт для iOS, новые функции для айпадов, усиление независимости Apple Watch... Впрочем, это лишь слухи: на самом деле Тим Кук и его команда могли приготовить другие сюрпризы, подробности которых так и не добрались до прессы.

19:50

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня мы вместе с вами переместимся в калифорнийский Сан-Хосе, где пройдет ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC 2019.