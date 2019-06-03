Июньская презентация: что хоронит Apple. LIVE

Сегодня мы вряд ли увидим гаджеты от Apple — на WWDC обычно представляют лишь новинки программного обеспечения. Тем не менее, аналитики ожидают сегодня много чего интересного — апдейт для iOS, новые функции для айпадов, усиление независимости Apple Watch... Впрочем, это лишь слухи: на самом деле Тим Кук и его команда могли приготовить другие сюрпризы, подробности которых так и не добрались до прессы.