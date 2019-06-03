Крах Кремниевой долины: Минюст взялся за Google

Монополист не пройдет

Министерство юстиции США намерено провести федеральное антимонопольное расследование в отношении Google, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех людей, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что шесть лет назад, в 2013 году, Google уже являлся фигурантом подобного разбирательства, но дело было закрыто, и IT-компании удалось избежать штрафа.

На чем конкретно сосредоточится минюст США в рамках расследования, пока не известно, но источники WSJ сообщают о том, что Google нарушил соглашение с Федеральной торговой комиссией, которая ранее также заинтересовалась практиками резидента Кремниевой долины.

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Министерство юстиции США отказалось комментировать публикацию, ссылаясь на конфиденциальность расследования. Google также отказалась от комментариев.

Это расследование может оказать существенное влияние на цифровую империю Google как в репутационном, так и в финансовом плане. Google занимает доминирующее положение на рынке интернет-поиска, а также владеет самой популярной мобильной операционной системой в мире — ОС Android. Такая концентрация мощи в руках одной компании привлекла много внимания со стороны американских конгрессменов — и демократы, и республиканцы требуют «расчленить» Google и некоторые другие крупные техкомпании на составные части, чтобы устранить сформировавшуюся гегемонию.

Сенатор от демократов Элизабет Уоррен, которая намерена баллотироваться в президенты Соединенных Штатов в 2020 году, включила «разрушение Кремниевой долины» в список своих предвыборных обещаний.

Она пригрозила «сломать» Facebook, Google и Amazon, если одержит победу.

«Двадцать пять лет назад Facebook, Google и Amazon не существовали. Теперь они входят в список самых богатых и узнаваемых компаний мира. Это хорошая история, которая также служит напоминанием того, почему правительство должно ломать монополии и продвигать свободную конкуренцию», — пишет политик.

По ее мнению, в современном мире у техкомпаний слишком много власти над экономикой, обществом и демократией.

«Они прошлись бульдозером по конкуренции, использовали нашу частную информацию для выгоды и ввели правила игры, которые вредят всем остальным. В процессе они нанесли ущерб малому бизнесу и задушили инновации», — заявила Элизабет Уоррен.

Миллиарды для Европы

К антимонопольным практикам Google есть вопросы не только у Штатов, но и у Европейского союза. В конце марта 2019 года Европейская комиссия установила, что Google злоупотребила своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, тем самым нарушив законы о конкуренции.

В заявлении Европейской комиссии говорится о том, что Google заключала эксклюзивные соглашения с рекламодателями, запрещая им пользоваться поисковыми результатами от конкурентов IT-гиганта. Речь идет о сервисе контекстной рекламы от Google под названием AdSense.

Следователей привлеки требования Google от 2006 года, которые сторонние веб-сайты были обязаны выполнять, если они хотели добавить окошко поиска Google на свой ресурс. В 2009 году компания ослабила ограничения и позволила сайтам показывать рекламу конкурентов, но установила минимальное количество демонстраций собственной рекламы на центральных позициях, а также потребовала право вносить изменения в объявления соперников.

Выступая в Брюсселе, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Google помешала другим компаниями «честно конкурировать и развиваться» на рынке онлайн-объявлений.

Теперь IT-гиганту придется выплатить штраф в размере $1,7 млрд.

Старший президент Google по вопросам глобальных коммуникаций Кент Уолкер выпустил короткое заявление по поводу сложившейся ситуации.

«Мы всегда поддерживали мысль о том, что здоровые, процветающие рынки отвечают интересам всех его участников. Мы уже внесли широкий спектр изменений в наши продукты, чтобы удовлетворить требования Еврокомиссии. В течение следующих нескольких месяцев мы будем представлять дальнейшие обновления, чтобы обеспечить больше прозрачности для наших европейских конкурентов», — рассказал Уолкер.