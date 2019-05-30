«Мои дети не возглавят компанию»: как живет глава Huawei

Будущий глава Huawei Рен Женфей родился в 1944 году. Он и его родители жили в беднейшей провинции Китая Гуйчжоу. В интервью «Би-би-си» 2015 года Рен указывает на то, что его семья жила очень скромно: «У нас была соль для готовки, поэтому мы считались богачами».

В интервью 2019 года местным СМИ Рен Женфей подчеркивает, что у него не было никаких преимуществ перед сверстниками.

«Я был никем. У меня не было ничего, кроме хороших оценок в школе», — рассказывает глава компании.

В возрасте 30 лет Рен присоединился к армии Китая в качестве инженера. Этот факт акнулся бизнесмену много лет спустя — США подозревает Рен Женфея в связях с Коммунистической партией и шпионаже. Впрочем, основатель корпорации заявляет о том, что он четко разделяет политику и бизнес.

«Основной принцип коммерции заключается в том, что клиент всегда находится на первом месте. Мои политические взгляды и мой бизнес необязательно должны быть связаны... Я люблю свою страну и поддерживаю Компартию, но я никогда не сделаю ничего такого, что может навредить любой другой стране», — сообщил Рен Женфей в одном из интервью.

Рен Женфей был женат дважды. О его первой супруге, Мэн Джун, известно немного. Сам Рен называет ее «очень строгой». Сообщается, что она была комиссаром «красногвардейцев», или хунвейбинов, — отрядов, созданных для борьбы с противниками Мао Цзэдуна.

От брака с Мэн Джун у Рен Женфея родилось двое детей — дочь Мэн Ванчжоу и сын Рен Пин.

Мэн Ванчжоу, также известная как Кэти Мэн, взяла себе фамилию матери и самостоятельно проложила себе карьеру в качестве финансового директора Huawei.

В декабре 2018 года она была арестована в Канаде по запросу американских властей — якобы Мэн Ванчжоу покрывала компанию, продававшую оборудование Huawei в Иран в обход торговых санкций, наложенных Дональдом Трампом.

Китайские власти резко отреагировали на арест Мэн, потребовав от США прекратить судебное разбирательство и пригрозив дипломатическими санкциями. На текущий момент Мэн Ванчжоу находится в Канаде и ожидает экстрадиции в Штаты.

О Рен Пине прессе известно немногое — он работает в одном из подразделений Huawei и не выказывает никаких амбиций касательно управления бизнесом, который основал его отец.

По словам Рен Женфея, его дети появились в те времена, когда он еще служил в армии, а потому видел их немного — около раза в год.

В 1983 году в возрасте 39 лет Рен уволился из армии, и уже в 1987 году основал Huawei — спустя 12 лет после появления Apple, главного соперника китайского вендора.

Когда Рен Женфей с головой ушел в новый бизнес, ему также было не до детей, ведь ему приходилось работать по 10 часов каждый день.

«Чтобы войти на международный рынок и доказать, что успех Huawei основан не на коррупции, я жил за границей по несколько месяцев кряду и очень мало общался с сыном и дочерью», — рассказал глава компании.

По его словам, благодаря этому, характер его детей сформировался самостоятельно: «Они стали теми, кто они есть, благодаря собственным успехам, и они многого от себя требуют».

Тяжелая работа и трудолюбие Рен Женфея привели к тому, что Huawei стал крупнейшей компанией по производству электроники в Китае. Состояние основателя оценивается в $3,3 млрд.

После 20 лет брака Рен снова женился на Яо Лин, которую он характеризует как «очень нежную и способную». Яо Лин предпочитает не появляться на публике, в отличие от их с Рен Женфеем дочери Аннабель Яо. Судя по инстаграму 21-летней Аннабель, она ведет образ жизни светской львицы.

Аннабель Яо учится в Гарварде и изучает компьютерные технологии. Кроме того, она активно занимается балетом.

Несмотря на то, что в последнее время Рен Женфей стал добрее высказываться в отношении собственных детей, ранее он был крайне категоричен. Однажды он заявил о том, что ни у одного из его отпрысков нет нужных качеств, чтобы руководить Huawei и взять бизнес на себя, поэтому он никогда не назовет их в качестве наследников.

«Я пока не знаю, кто станет моим преемником. Он появится сам собой... Я же не саудовский король. Что же касается моего ухода на пенсию, это зависит от того, когда ученые изобретут лекарство, позволяющее жить вечно. Я жду бессмертия», — сообщил китайский магнат.

Впрочем, после ареста Мэн Ванчжоу в Канаде, Рен Женфей занял более мягкую позицию. В январе 2019 году в столовой, находящейся в штаб-квартире Huawei, можно было увидеть стаканчики для кофе, на которых изображен маяк на морском побережье. Картинку венчает слоган: «Этот маяк ждет возвращения Мэн Ванчжоу».

«Как отец Мэн, я очень по ней скучаю», — заявил Рен Женфей, тогда впервые прокомментировавший арест дочери.