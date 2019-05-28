Покажите переписку: китайцы кошмарят россиян на границе

Генеральное консульство России в Гуанчжоу запросило объяснение у китайской стороны касательно проверок мобильных телефонов и переписки в мессенджерах у россиян при прохождении ими пограничного контроля в аэропортах Китая, сообщает РИА «Новости».

«С точки зрения закона, любая страна, являясь суверенным государством, имеет право ставить любые барьеры при проверке въезда на свою территорию», — сообщил представитель генконсульства.

Однако российские дипломаты все же направили ноту с цель убедиться, что «это не произвол со стороны китайских служащих».

При этом представитель консульства добавил, что китайская сторона уже устраивала проверки мобильных телефонов при въезде в страну, поэтому всем путешествующим в Китай россиянам стоит это учесть.

Отмечается, что под проверку могут попасть даже те, кто путешествует через Гуанчжоу транзитом.

Накануне на официальном сайте Генерального консульства Российской Федерации в Гуанчжоу появилась информация «о новых подходах китайской стороны к осуществлению контроля на границе».

«Генеральное консульство информирует, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа Генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений (Wechat, WhatsUp, Viber и других). В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны», — говорится в сообщении консульства.

Сообщается, что если человеку отказано во въезде, то его отводят в специальную комнату, в которую нет доступа ни представителям авиакомпании, ни консульских должностных лиц.

Гражданину предоставляется одноразовое питание, а затем ближайшим рейсом его отправляют обратно.

«В этой связи, просим российских граждан безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе. Рассчитываем, что российские граждане, столкнувшиеся с отказом во въезде, проинформируют Генеральное консульство об обстоятельствах случившегося», — сообщает генконсульство.

Впрочем, как рассказала «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, подобные проверки никак не отразятся на обычных туристах из России, которые захотят посетить Китай.

«На туристическом потоке подобные проверки не отразятся. По словам туроператоров, эти меры досмотра не новинка, они были всегда, просто сейчас об этом напомнили и вновь анонсировали. Реальных туристов они никак не касаются», — пояснила Ломидзе.

Известно, что в Соединенных Штатах офицеры пограничной службы также имеют право устраивать обыски и проверять содержимое мобильных телефонов, но для этого им потребуется специальный ордер. Кроме того, в прошлом году Федеральный суд Массачусетса начал рассмотрение дела, в рамках которого группа истцов пытается доказать, что случайные обыски являются прямым нарушением четвертой поправки к Конституции США.

Дело появилось после того, как 11 человек заявили о нарушении своих прав на приватность после того, как американские власти отобрали их смартфоны и ноутбуки по возвращении в Штаты из-за границы. Среди этих людей были журналисты, бизнесмены и даже ученый из NASA. Все они принадлежали к разным расам и имели разное происхождение, но почти половина из них была мусульманами.

«Знаете, мобильный телефон — это же окно в душу. Можно увидеть, с кем ты общаешься, какие лекарства принимаешь, каковы твои политические предпочтения... там есть все, что нужно, чтобы узнать о тебе все», — заявил адвокат Адам Шварц, представляющий интересы истцов.