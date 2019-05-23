Новый провал? Чего ждать от конференции Apple

Софт и ноутбук

Компания Apple разослала приглашения на всемирную конференцию для разработчиков на платформах Apple, которая носит название WWDC 2019. Она состоится 3 июня в McEnery Convention Center в калифорнийском Сан-Хосе.

По традиции, на WWDC показывают не новые гаджеты, а новинки программного обеспечения, в том числе новые версии фирменных операционных систем. Конференция этого года может стать одной из важнейших для Apple за последние годы, учитывая заявление о компании о смене фокуса с айфонов на собственные сервисы. В марте Apple представила собственный стриминговый, игровой и новостной сервисы, так что не исключено, что на WWDC 2019 мы услышим об обновлениях для этих продуктов.

Разумеется, в центре внимания на WWDC обычно оказывается новая версия iOS, которая на этот раз получит цифру «13» в названии.

По информации Bloomberg, ссылающегося на источник внутри компании, в iOS 13 предположительно появится темная тема для ночного времени суток как для смартфонов, так и для планшетов.

Обновления получит и приложение Health, анализирующее активность пользователя в течение дня.

В разделе Screen Time, которое накладывает ограничение на пользователя смартфона, появится новая функция для родителей — теперь они смогут запрещать своим детям писать сообщения или звонить определенным контактам. Например, «замок» не даст ребенку по вечерам набирать кого-либо, кроме близких и друзей.

Apple объединит приложения Find my Friends и Find my iPhone в одно, передает 9to5Mac. Вероятно, также появится физический маячок, который можно будет докупить отдельно, прикреплять его к своим вещам и находить его в случае потери с помощью мобильного приложения.

Изменения также коснутся новой версии macOS 10.15.

Одним из самых важных станет возможность запускать приложения для iPad на ноутбуках и декстопах — впервые в истории Apple позволит разработчикам приложений для айпадов переработать свои программы, чтобы они могли работать и на Mac.

Ожидается, что такой шаг позволить расширить список доступных программ для экосистемы macOS.

Кроме того, в следующем году такую же возможность получат и разработчики приложений для айфонов, а уже через два года приложения для iPhone, iPad и Mac будет объединены в единую систему, которая будет функционировать на любом устройстве.

В часах Apple Watch появится отдельный App Store, позволяющий скачивать приложения напрямую, что сделает «умные» часы более независимыми. Помимо прочего, в Apple Watch, как и в айфонах, могут появиться стикеры анимодзи и мемодзи.

Несмотря на то, что презентации устройств нечасто случаются на WWDC, аналитики прогнозируют появление обновленного компьютера Mac Pro. Кроме того, готовится релиз нового внешнего монитора под кодовым названием J290.

Прошлое уже не вернуть

Презентации Apple отличались зрелищностью и размахом. Однако в последнее время «яблоку» становится все труднее и труднее удивлять даже самых преданных фанатов.

В марте на мероприятии Apple присутствовали звезды Голливуда, но даже им не удалось расшевелить презентацию, получившую неофициальное звание «самой скучной в истории».

Пользователи социальных сетей массово жаловались на то, что им было неинтересно следить за мероприятием. Юзер по имени Адам Бэнкс предложил Apple «перестать жить в тени Стива Джобса» и уметь принимать рискованные решения.

«Нужно перестать думать о том, как поступил бы Стив. Все, что было представлено сегодня, не удивляет, и, кроме того, кажется, что у других компаний это получается гораздо лучше», — считает комментатор.

Отказавшись от айфона в качестве своего флагманского продукта, Apple придется бросить все усилия на продвижение сервисов и услуг, которые не вызывают такой «вау-фактор», как мобильные гаджеты. Учитывая, что у компании впервые в истории снизился спрос даже на iPhone, перед ней встает непростая задача по привлечению новых и сохранению старых пользователей. Тем не менее, задранная еще Стивом Джобсом планка с каждым годом становится для Apple все более и более недостижимой.