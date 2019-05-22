Карты на стол: Apple признала Крым российским

Американская корпорация Apple устранила проблемы с отображением Крыма на картах, но по-прежнему остается проблема в продукте компании Apple — «Карты», рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Сейчас в приложении Apple «Погода» принадлежность крымских городов отсутствует, сервис просто выдает: Севастополь, Симферополь, но страна, к которой относятся эти города, не указана», — отметил парламентарий.

По словам депутата, в Госдуме обратили внимание на дискриминацию в отношении крымских городов и тот факт, что они является частью России. Он добавил, что компания обещала ликвидировать это и через семь дней сообщить об итогах, передает ФАН.

О том, что из приложения «Погода» на iPhone пропали города Крыма, сообщалось еще в марте нынешнего года. Ранее населенные пункты полуострова этот сервис называл украинскими. Вскоре же на устройствах с iOS 12 в предустановленном приложении «Погода» пропала возможность добавить хоть один крымский город.

«Мы сделали протокольные поручения по поводу Apple. Поручения в адрес соответствующих служб для того, чтобы выявить эти нарушения. Если Google достаточно сразу вышел на контакт и мы им дали месяц на исправление всех ошибок, через месяц мы промониторили карты Google и они действительно убрали все эти ошибки, то Apple на контакт не выходит. Реакций никаких нет», — пояснял в этой связи депутат Госдумы, обладатель медали Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» Александр Старовойтов.

По словам парламентария, отсутствие крымских городов в приложении «Погода» может быть частью общей политики Apple в отношении Крыма.

«Здесь вопрос как пользователя: а почему вы не показываете города и с чем это связано? Мы понимаем, что есть совершенно отчетливая составляющая, скорее всего, она геополитическая. Иначе они бы вышли на контакт и начали вести какой-то диалог. Если они на контакт не выходят, значит совершенно логично, что

если у них в картах Apple такая ситуация, значит, они везде этот тренд, в частности и в погодных поисках, будут как-то мародерить»,

— добавил член нижней палаты российского парламента.

За две недели до этого Googl исправил ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах, передает НСН.

Тогда же сообщалось, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google в Госдуму в связи с неверным обозначением Крыма. На пленарном заседании спикер отметил, что неверное обозначение принадлежности полуострова Крым можно рассматривать как нарушение российского законодательства.

«Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов», — пояснил депутат.

В компании же заявили, что полуостров отображается на ее картах как российский.

«При заходах (в сервисы Google. — «Газета.Ru») с территории России Крым показывается как российская территория», — привел Леонид Левин слова представителя американской компании.

Он уточнил, что для пользователей, которые заходят в сервис из других стран, эта территория обозначается как «спорная».

Стоит отметить, что чуть ранее

украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый обратился к Google с требованием «исправить» то, как отображается Крымский полуостров на картах.

Об этом сообщалось в твиттере ведомства. Согласно размещенной информации, украинская сторона считает некорректным, что на картах сервиса Крым изображается как часть Российской Федерации.

В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что в Киеве не хотят быть реалистами.

«Ссылки на США и заседания ООН об украинском статусе Крыма на сегодняшний день — это крики вслед уходящему поезду, а Google как солидная корпорация, что называется, идет в ногу со временем и поэтому не хочет обманывать пользователя в том, что касается современных границ России и Украины», — сказал российский парламентарий.