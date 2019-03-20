Пострадали за рекламу: Google выписали штраф на $1,7 млрд

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила о том, что Google был оштрафован на $1,69 млрд за подавление конкуренции в сфере онлайн-рекламы. Об этом сообщает CNBC.

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В заявлении Европейской комиссии говорится о том, что Google заключала эксклюзивные соглашения с рекламодателями, запрещая им пользоваться поисковыми результатами от конкурентов IT-гиганта. Речь идет о сервисе контекстной рекламы от Google под названием AdSense.

Следователей привлеки требования Google, представленные в 2006 году, которые сторонние веб-сайты были обязаны выполнять, если они хотели добавить окошко поиска Google на свой ресурс. В 2009 году компания ослабила ограничения и позволила сайтам показывать рекламу конкурентов, но установила минимальное количество демонстраций собственной рекламы на центральных позициях, а также потребовала право вносить изменения в объявления соперников.

Выступая в Брюсселе, Маргрет Вестагер заявила, что Google помешала другим компаниями «честно конкурировать и развиваться» на рынке онлайн-объявлений.

«Google укрепил свое господство в поисковой рекламе онлайн и защитил себя от конкурентного давления, вводя антиконкурентные договорные ограничения на сторонние веб-сайты. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами Евросоюза», — сообщила Вестагер.

Старший президент Google по вопросам глобальных коммуникаций Кент Уолкер выпустил короткое заявление по поводу нового штрафа.

«Мы всегда поддерживали мысль о том, что здоровые, процветающие рынки отвечают интересам всех его участников. Мы уже внесли широкий спектр изменений в наши продукты, чтобы удовлетворить требованиям Еврокомиссии. В течение следующих нескольких месяцев мы будем представлять дальнейшие обновления, чтобы обеспечить больше прозрачности для наших европейских конкурентов», — рассказал Уолкер.

Сообщалось, что максимальный штраф для Google за это нарушение может достичь $13 млрд, что эквивалентно 10% мирового оборота Alphabet, владеющей популярным поисковиком. Впрочем, на деле денежные санкции в отношении компании оказались более скромными.

В четвертом квартале 2018 года доход от рекламных сервисов Google вырос на 20% и составил $32,6 млрд.

По данным Европейской комиссии, с 2006 по 2016 год Google занимала доминирующее положение среди других компаний в Европейской экономической зоне — ее доля на рынке достигала 70%.

Этот штраф от Еврокомиссии в отношении Google стал третьим за два года. В июле 2018 года Брюссель оштрафовал компанию на $5 млрд за за «антиконкурентные практики», связанные с операционной системой Android, которая принадлежит компании. Маргрет Вестагер отметила, что Еврокомиссия ценит усилия Google, которые она прикладывает в этом направлении.

В 2017 году Google получил другой штраф от европейцев — согласно расследованию, которое велось семь лет, компания злоупотребила своим положением, продвигая собственный сервис с покупками. Суд постановил, что это грубое нарушение антимонопольного законодательства должно повлечь штраф в размере $2,7 млрд.

Не все гладко у Google и в России: в середине декабря прошлого года компания была оштрафована Роскомнадзором на 500 тыс. руб. за то, что она не выполнила требования регулятора по подключению к системе с реестром запрещенных интернет-ресурсов.

Как следует из закона «Об информации...», поисковые системы, работающие в России, обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится перечень запрещенных в стране ресурсов.

«Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме. Поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров во время встречи с журналистами.