Издевались над мамой: Twitter затравил защитника Трампа

Член Палаты представителей от Калифорнии Девин Нуньес объявил о планах засудить Twitter на сумму в $250 млн. По мнению политика, платформа допустила критику и клевету в его адрес, а также подвергает цензуре консервативных спикеров.

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О том, что Twitter подвергает «теневому бану» республиканцев, Нуньес заявил еще в конце прошлого года. Теневой бан не означает удаление аккаунта, напротив, пользователь продолжает сидеть в социальной сети как ни в чем не бывало, но при этом все его взаимодействия с платформой скрываются от фолловеров. Никто не видит его «лайки», репосты и комментарии, что означает изоляцию аккаунта.

Свою озабоченность теневым баном ранее выражал и президент Соединенных штатов Дональд Трамп.

«Twitter подвергает теневому бану популярных республиканцев. Нехорошо. Мы займемся этот дискриминационной нелегальной практикой! Много жалоб», — заявил Трамп в июле 2018 года.

Однако, больше всего Нуньеса беспокоит другое — по его словам, два аккаунта в Twitter «Devin Nunes' Mom» [мама Девина Нуньеса] и «Devin Nunes' Cow» [корова Девина Нуньеса] проводят скоординированную атаку против политика, распространяя ложь и клевету в его адрес.

Как следует из жалобы политика, эти аккаунты «злонамеренно атакуют каждый аспект характера Нуньеса, включая его честность, добросовестность, этику и профпригодность в качестве конгрессмена Соединенных штатов». В частности, владельцы этих аккаунтов обвиняли Девина Нуньеса в расизме и препятствию правосудию, а также называли его «ковбоем-предателем».

Известно, что профиль «Devin Nunes' Mom» на текущий момент заблокирован, но в зарубежной прессе остались примеры публикаций. Одна из них звучала так: «Нуньес не всегда предает людей. Иногда он предает собственную страну и сотрудничает с русскими».

«Твой округ ищет тебя? Снова пытаешься помешать федеральному расследованию? А ну быстро домой или никакого больше Minecraft [детская компьютерная игра — Газета.Ru]», — говорилось в другом посте от «мамы» Нуньеса.

The Verge

Тем не менее, аккаунт «коровы» Девина Нуньеса пока еще не заблокирован и продолжает издеваться над политиком.

The Greatest Self-Own Award goes to... https://t.co/TSFurLwCwO — Devin Nunes' cow (@DevinCow) 19 марта 2019 г.

В своем иске Девин Нуньес утверждает, что Twitter должен понести административную ответственность за травлю, так как платформа «осознанно способствовала распространению клеветы в адрес Нуньеса», когда решила не удалять эти аккаунты.

«Twitter не сделал ничего касательно попыток заглушить голос Нуньеса, вызвав у него боль и страдания», — говорится в исковом заявлении.

Нуньес также указал на необходимость использования Twitter в современной политической ситуации.

«Кандидат без твиттера — это проигравший кандидат. Способность использовать твиттер — неотъемлемая часть современной жизни. Теперь это не просто веб-сайт, а современная городская площадь», — утверждает конгрессмен.

Пресс-служба Twitter не прокомментировала иск в свой адрес.

В своем последнем интервью Девин Нуньес пообещал, что его иск «лишь первая ласточка» в череде претензий, так как из-за Twitter «первая поправка к Конституции» находится под угрозой.

«Они [Twitter] распространяют фейковые и клеветнические новости. Как такое возможно, что меня постоянно атакуют, сотни раз в день, с фейковых аккаунтов, которые по их правилам вообще не должны существовать?

Я гарантирую, что если я опубликую что-то с сексуальным подтекстом или лично вступлю в конфликт с кем-то, то меня заблокируют.

Они скажут, что этот твит имел важное значение. Но почему-то они не блокируют тех, кто нападает на меня или других консерваторов», — заявил Нуньес в интервью Fox News.

В последние два года деятельность республиканца Девина Нуньеса является объектом критики из-за своей близкой связи с президентом Трампом. Он является автором так называемого «Меморандума Нуньеса», в котором утверждается, что ФБР позволило себе незаконные действия в рамках расследования возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.