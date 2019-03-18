В пике вместе с Boeing: что не так с новинками Apple

Нужно больше айпадов

Компания Apple, которая еще в конце прошлого года разочаровалась в гаджетах и решила развивать сектор услуг, неожиданно представила две новые модели айпадов — iPad Air и iPad mini. Что характерно, компания, известная своей любовью к красочным массовым презентациям, на этот раз не стала делать из премьеры шоу — устройства были представлены с помощью пресс-релиза.

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iPad mini не обновлялся уже три с половиной года. Многие аналитики считали, что Apple вообще отказалась от этой модели, так как экраны смартфонов становились больше и потребность в компактном планшете отпала. Однако это не так.

Внешне iPad mini выглядит как и его предшественник 2015 года выпуска, но его «начинка» подверглась существенным изменениям.

Внутри нового мини-айпада установлен чип A12, который был создан специально для iPhone XS. Кроме того, диагональ дисплея планшета увеличилась на 25% и теперь составляет 7,9 дюйма.

В отличие от iPad Pro, представленного в октябре 2018 года, в iPad mini все еще присутствует сканер отпечатков пальцев Touch ID, разъем Lightning и джек для наушников. Планшет будет представлен в трех цветах — серебряном, космическом сером и золотом. Его стоимость составит $399 за 64 Гб памяти.

Что касается iPad Air, то он представляет собой совсем новое устройство в линейке планшетов. В отличие от iPad Pro, который теперь является премиальной версией айпада, iPad Air является более-менее доступной моделью. В нем также установлен процессор A12. Этот айпад совместим с клавиатурой Smart Keyboard. Стоимость iPad Air составил $499 за 64 Гб внутренней памяти.

Известно, что оба новых планшета поддерживают Apple Pencil.

На октябрьской презентации Apple показала новый iPad Pro, который продолжил традиции современных айфонов и в связи с этим лишился механической кнопки «Домой». Он представлен в двух размерах — 11 дюймов и 12,9 дюйма. Толщина нового айпада — 5,9 мм. В комплекте идет датчик лица Face ID, как в iPhone X и iPhone XS.

Тем не менее, такой гаджет на 64 Гб обойдется в $799, а версия с диагональю 12,9 — в $999. Таким образом, презентация новых, менее технологичных, но относительно бюджетных айпадов может существенным образом сказаться на продажах премиального планшета, которому нет еще и полугода. Учитывая, что продажи Apple и так находятся не на самом высшем уровне, не до конца понятно, зачем компания решилась на выпуск конкурирующих между собой устройств.

Ранее Apple опубликовала квартальный отчет, в котором рассказала о падении продаж айфонов на 15% в новогодний период. Это худший показатель компании за последние десять лет.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри предполагает, что негативная тенденция сохранится и во втором квартале. Ожидается, что общая сумма дохода в следующем отчетном периоде снизится на $6 млрд, или 10% относительно предыдущего года. В последнем квартале 2018 года спрос на айфоны снизился во всем мире.

На прошлой неделе стало известно, что пилоты Boeing 737 Max, самолетов, которые за пять месяцев дважды потерпели крушение, не были должным образом проинформированы об особенностях самолета и учились управлять новой моделью на планшетах iPad.

По информации The New York Times, обычно летчики часами тренируются на дорогостоящих симуляторах, которые имитируют полет и обучают новым функциям, пишут РИА «Новости». Сообщается, что профсоюзы пилотов из Southwest Airines и American Airines неоднократно требовали от Boeing создать симулятор для модели Max, однако компания и Федеральное управление гражданской авиации США решили, что дополнительная подготовка пилотам не нужна, достаточно лишь уведомить их о возможных проблемах и о том, как будет работать новое программное обеспечение.

Шоу скоро начнется

25 марта текущего года запланирована очередная презентация Apple, которая пройдет под лозунгом «It's show time» («Пришло время для шоу»). Соответствующие приглашения уже была направлены всем гостям мероприятия.

Однако, в центре внимания презентации вряд ли окажутся гаджеты —

аналитики ожидают, что в этот день Apple наконец представит свой стриминговый сервис, который призван компенсировать слабые продажи айфонов и других устройств компании, теряющих популярность на рынке.

На текущий момент компания уже создала несколько десятков оригинальных фильмов и ТВ-шоу, но пока так и не объединила их в единый сервис. Ожидается, что платный сервис запустится летом 2019 года.