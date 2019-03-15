Огромный штраф: Европа обдирает Google

Штрафная реклама

Брюссель намерен наложить штраф на Google из-за нарушения законов о конкуренции, сообщает Financial Times. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер объявит результаты расследования и денежные санкции для компании на следующей неделе, говорят три источника, знакомых с ситуацией.

На этот раз Евросоюз обратил внимание на сервис контекстной рекламы от Google под названием AdSense.

Следователей привлеки требования Google, представленные в 2006 году, которые сторонние веб-сайты были обязаны выполнять, если они хотели добавить окошко поиска Google на свой ресурс. В 2009 году компания ослабила ограничения и позволила сайтам показывать рекламу конкурентов, но установила минимальное количество демонстраций собственной рекламы на центральных позициях, а также потребовала право вносить изменения в объявления соперников.

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Несмотря на то, что на следующей неделе расследование по AdSense будет закрыто, Европейская комиссия продолжит следить за другими сервисами Google, такими как специализированный поиск путешествий, рабочих мест и местного бизнеса, что может привести к открытию нового дела.

Известно, что наивысший штраф для Google из-за AdSense может достичь $13 млрд, что эквивалентно 10% мирового оборота Alphabet, владеющей популярным поисковиком. Впрочем, на деле денежные санкции будут гораздо более скромными, чем максимальные ожидания.

Ставки растут

Ранее Google уже выплатила Евросоюзу два крупных штрафа на общую сумму €7 млрд. В прошлом году компания была оштрафована на €4,3 млрд за «антиконкурентные практики», связанные с операционной системой Android.

Google обвинили по трем направлениям. Во-первых, компания обязывала производителей смартфонов на базе ОС Android предустанавливать на них продукты Google, например, одноименную поисковую систему и браузер Chrome. Во-вторых, Google специально приплачивала производителям и мобильным операторам, чтобы они устанавливали только один поисковик. Кроме того, компания запрещала использовать те версии Android, которые появились на базе открытого кода операционной системы.

По словам Маргрет Вестагер, Google использовала Android как инструмент для установления полного доминирования своей поисковой системы.

«Эти действия лишили конкурентов возможности развиваться и соперничать друг с другом», — заявила Еврокомиссар.

В 2017 году Google получил другой штраф от европейцев — согласно расследованию, которое велось семь лет, компания злоупотребила своим положением, продвигая собственный сервис с покупками. Суд постановил, что это грубое нарушение антимонопольного законодательства должно повлечь штраф в размере €2,4 млрд.

Антимонопольная служба Евросоюза подтвердила, что Google демонстрировал пользователям результаты запросов в «Google Покупки», искусственно опуская в выдаче поиска сайты конкурентов сервиса. Тогда назначенный штраф стал крупнейшим в истории Еврокомиссии. В 2018 году Google удалось обновить собственный рекорд практически в два раза. Не исключено, что в 2019 году эта планка снова будет повышена.

Приватность по-французски

Претензии к Google есть не только у Европейской комиссии, но и у местных регуляторов стран ЕС. В январе текущего года стало известно о том, что Франция оштрафовала Google на €50 млн из-за нарушения правил приватности своих пользователей.

Национальный комитет по защите данных Франции утверждает, что поисковик пренебрег интересами пользователей при продвижении своего сервиса персонализированных рекламных объявлений. В частности, Google вменяется в вину «недостаток прозрачности, информирования юзеров и отсутствие четкого согласия».

По данным нацкомитета, пользователи «недостаточно хорошо осознавали», на что они соглашаются, а Google, в свою очередь, не предоставил им возможность контролировать распространение своих личных данных. Известно, что руководство Google намерено обжаловать все наложенные на компанию денежные санкции.