Опять провал: соцсети не справились с бойней в Новой Зеландии

Репосты не остановить

49 человек погибли и 48 ранены из-за стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч. Нападающие ворвались в две мечети, забаррикадировали выходы и расстреляли прихожан. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала трагедию «одним из самых черных дней» в истории страны.

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Как выяснилось позднее, акт расстрела был снят одним из нападавших на видео и транслировался в прямом эфире на YouTube и Facebook. Несмотря на то что оригинальные ролики были вскоре удалены, они продолжают распространяться по сети.

Новозеландская полиция попросила пользователей интернета не делиться страшным роликом, но это не дало результатов. Даже не очень продвинутый юзер до сих пор сможет без труда найти это видео по ключевым словам в социальных сетях.

Как бы сильно ни старались YouTube и Facebook, они явно проигрывают войну с насилием и жестокостью на своих платформах. Каждый год руководство IT-компаний объявляет о том, что они наняли еще больше модераторов и усовершенствовали алгоритмы искусственного интеллекта, но это никак не мешает злоумышленникам делиться страшными кадрами.

«YouTube, Facebook и Twitter провалились в попытке остановить распространение видео со стрельбой в Крайстчерче. Оно репостится и перезаписывается. Ни один из инструментов, которые они используют, не работает достаточно быстро», — пишет репортер ABC Ариэль Богл.

«Новозеландская бойня транслировалась в Facebook, была анонсирована на 8chan, была репостнута на YouTube, комментировалась на Reddit и распространилась по всему миру до того, как IT-компании начали реагировать», — соглашается обозреватель Washington Post Дрю Харвелл.

«Не знаю, что они там делают, но я нашла это видео на YouTube и в Instagram менее чем за минуту. Этого (их усилий — прим. ред.) явно недостаточно», — сообщает журналист New York Times Шира Френкель.

В компании Google рассказали Mashable, что модераторы продолжают свою работу, чтобы удалять видео расстрела с YouTube (принадлежит Google) так быстро, как это возможно.

«Наши молитвы обращены жертвам этой ужасной трагедии. Шокирующему и жестокому контенту не место на наших платформах, и мы удаляем его так быстро, как только о нем узнаем. Как и в случае других глобальных инцидентов, мы будем тесно сотрудничать с властями», — заявил представитель Google.

В Twitter подтвердили, что продолжают работу по экстренному удалению видео со своей платформы. Администрация Reddit отслеживает все темы, в которых могут быть ссылки на трансляцию. Facebook также сообщает о кооперации с властями и правоохранительными органами.

«Наши мысли сейчас с жертвами, их семьями и сообществом, которых затронула эта трагедия. Новозеландская полиция уведомила нас о видео вскоре после того, как началась трансляция, и мы оперативно удалили аккаунты стрелка в Facebook и Instagram, а также его ролик», — рассказали в пресс-службе социальной сети.

Тем не менее, несмотря на все озвученные меры, очевидно, что их недостаточно — социальные сети прикладывают большое количество усилий, но все равно проигрывают, вызывая еще больше критики в свой адрес. Медиа-платформам стоит задуматься о более радикальных способах борьбы с нежелательным контентом, но не исключено, что они затронут и обычных пользователей, которые никогда не нарушали правил публикации.

Жестокость онлайн

В 2017 году в Facebook 37-летний Стив Стивенс транслировал в социальной сети убийство пожилого мужчины. На ролике видно, как Стивенс остановил проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого сидел пенсионер.

«Я нашел, кого убью сейчас. Я убью этого старого чувака прямо здесь», — обращается Стивенс к зрителям. После этого преступник открывает дверь авто и стреляет в пожилого человека.

Представители Facebook прокомментировали трансляцию убийства.

«Это ужасающее преступление, и мы не разрешаем размещение такого рода контента. Мы усиленно работаем над тем, чтобы поддерживать в Facebook безопасную среду, и находимся в контакте с правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях», — говорится в заявлении.

Также представители Facebook заявили, что якобы прямой трансляции убийства не было, а видео было загружено уже после преступления. Впрочем, с момента появления видео до его удаления прошло три часа, и все это время кадры убийства были доступны обычным пользователям, включая детей.

Через год популярный видеоблогер Логан Пол опубликовал ролик, в котором он снимает найденное в лесу тело неизвестного человека, совершившего самоубийство. По словам Пола, он хотел повысить «осведомленность о суициде и его последствиях» среди своих 15 миллионов подписчиков.

Тем не менее, после волны критики в своей адрес блогер удалил провокационное видео.

«Мне часто напоминают о том, насколько у меня большое количество зрителей и почему с великой силой приходит великая ответственность. Впервые в своей жизни я сожалею, что неверно распорядился своей популярностью. Этого больше не повторится», — извинился Пол в своем твиттере.