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«Люди боятся интернета»: создатель Всемирной паутины опечален

Создатель Всемирной паутины назвал ее «неблагополучной»

В день 30-летия Всемирной паутины ее создатель Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо, в котором он скептически высказывается о своем изобретении, называя его «неблагополучным». По словам Бернерса-Ли, если человечество сейчас не приложит усилия по спасению сети, в будущем ее может ожидать полный провал.

Сеть пора спасать

Тридцать лет назад на свет появилась Всемирная паутина (WWW, или World Wide Web), которая связала миллиарды людей по всему миру. Тем не менее, создатель WWW Тим Бернерс-Ли не совсем доволен тем, как сейчас используется его изобретение, и рекомендует «исправить сеть к лучшему», пока не стало слишком поздно.

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В своей публикации, приуроченной к тридцатилетию сети, программист указывает на тот факт, что Всемирная паутина не только облегчила современную жизнь, но и принесла с собой негативные последствия. Так, в сети появилось большое количество мошенников, некоторые люди используют медиа-площадки для распространения риторики ненависти и даже совершают преступления онлайн, рассчитывая на то, что их будет сложнее вычислить.

«На фоне многочисленных историй о том, как злоупотребляют интернетом, неудивительно, что многие люди боятся его и не уверены в том, что Всемирная паутина — это сила добра. Но, учитывая то, насколько сеть изменилась за последние 30 лет, было бы нечестно предполагать, что ее нельзя изменить к лучшему в следующие 30 лет.

Если мы откажемся от создания лучшей сети сейчас, то это не интернет подведет нас, а мы подведем его», — заявил Тим Бернерс-Ли.

Он добавил, что в современной сети можно выделить три источника «неблагополучности». Прежде всего, это умышленное и злонамеренное поведение, например, хакерские атаки, спонсируемые государством, или онлайн-харассмент.

Другим источником является текущее положение дел, когда ценность отдельного пользователя и его личных данных приносится к жертву бизнес-модели, получающей доходы от рекламы. Такая модель поощряет использование кликбейта, а также вирусное распространение дезинформации, что Бернерс-Ли назвал «извращенной мотивацией».

Кроме того, программист обратил внимание на негативные последствия онлайн-общения, которое, зачастую, может нести в себе ненависть и навязывание поляризованного мнения.

«В то время как первую категорию мы не можем искоренить полностью, мы все же можем создать законы и нормы, чтобы минимизировать такое поведение по аналогии с офлайном. Вторая категория нуждается в переработке системы и появлении новых стимулов. И, наконец, последняя категория требует исследования, чтобы понять, как работают текущие системы, можно ли ввести новые, либо стоит внести изменения в уже существующие», — считает создатель Всемирной паутины.

По словам Тима Бернерса-Ли, в случившемся нельзя обвинять только правительство, конкретную социальную сеть или человеческую природу.

Он рекомендует сосредоточиться на причинах, привносящих негатив в интернет, и бороться с ними совместными усилиями как единое онлайн-сообщество.

«Сеть — она для всех, и у всех нас есть силы, чтобы ее изменить. Это будет нелегко. Но если мы немного помечтаем и поработаем, то получим такой интернет, какой захотим», — заключил программист.

Первые шаги

Проект Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли предложил в 1989 году, создавая для ЦЕРН внутреннюю сеть организации. По задумке Бернерса-Ли в рамках этого проекта опубликованные гипертекстовые документы должны были быть связаны гиперссылками, чтобы облегчить их поиск и использование учеными ЦЕРН. Для этих целей программист вместе со своими помощниками изобрели идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML, без которых невозможно существование современного интернета.

Также Бернерс-Ли ответственен за разработку первого в истории веб-сервера и первого веб-браузера.

Некоторые люди используют словосочетания «Всемирная паутина» и «интернет» как взаимозаменяемые, но это не совсем так. На самом деле WWW — это совокупность связанных между собой веб-страниц, а интернет — это система, позволяющая объединять компьютеры по всему миру.

Первый в мире веб-сайт находился по адресу http://info.cern.ch (сейчас он находится в архиве). На этом ресурсе располагалась информация о том, что такое Всемирная паутина, и как ей пользоваться. Позже Тим Бернерс-Ли добавил на этот сайт список ссылок на другие сайты, превратив его в первый каталог веб-ресурсов.