«Я разрушу Кремниевую долину»: кандидат в президенты против IT

Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен пообещала «сломать» Facebook, Google и Amazon, если она одержит победу на выборах 2020 года. О своих обещаниях Уоррен рассказала на блог-платформе Medium.

«Двадцать пять лет назад Facebook, Google и Amazon не существовали. Теперь они входят в список самых богатых и узнаваемых компаний мира. Это хорошая история, которая также служит напоминанием того, почему правительство должно ломать монополии и продвигать свободную конкуренцию», — пишет политик.

По ее словам, в современном мире у техкомпаний слишком много власти, которая имеет влияние и на экономику, и на общество, и на демократию.

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«Они прошлись бульдозером по конкуренции, использовали нашу частную информацию для выгоды и ввели правила игры, которые вредят всем остальным. В процессе они нанесли ущерб малому бизнесу и задушили инновации», — заявила Элизабет Уоррен.

Уоррен утверждает, что, в случае избрания, ее администрация займется преобразованием технологического сектора экономики США, что будет включать в себя «разрушение» Amazon, Facebook и Google.

«Чтобы восстановить баланс сил в нашей демократии, способствовать конкуренции и быть уверенными в том, что технологические инновации следующего поколения будут не менее яркими, чем в прошлом, необходимо разрушить наши крупнейшие технологические компании», — уверена кандидат в президенты.

Элизабет Уоррен считает, что такие реформы никак не повлияют на интернет — юзеры смогут все так же пользоваться услугами Google, Facebook или Amazon, но при этом у малого бизнеса появится шанс соперничать с IT-гигантами Кремниевой долины на равных.

Кроме того, политик намерена решить и некоторые другие проблемы, связанные со сферой высоких технологий. Например, она планирует передать пользователям больше контроля над приватной информацией, которая попадает в интернет. Уоррен также выступает в поддержку авторов, генерирующих контент — по ее мнению, платформы типа Google и Facebook забирают себе львиную долю прибыли.

Не обошлось и без одной из самых популярных тем в американском обществе — кандидат в президенты пообещала принять соответствующие меры, чтобы Россия или любая другая иностранная держава не могла влиять на выборы с помощью Facebook и других медиа-платформ.

Репортер The Verge сообщает, что наполеоновские планы сенатора Уоррен также распространятся на Apple, которая не была указана в первоначальной публикации, но тоже подходит под критерии монополиста. По словам Уоррен, «яблочная компания» не должна одновременно управлять магазином App Store и распространять в нем мобильные приложения.

Одной публикации Элизабет Уоррен показалось мало, и она отправилась на мероприятие SXSW, которое включает в себя несколько конференций, посвященных инновациям. В своем выступлении она еще раз подчеркнула важность поддержки начинающих предпринимателей и владельцев малого бизнеса. Модератор конференции отметил, что такие меры могут навредить IT-магнатам, например, генеральному директору Amazon Джеффу Безосу.

«Это коснется только монополистов. Меньше доходов от монополии? Ой-ой, как жалко», — ответила Уоррен не без сарказма.

Впрочем, Элизабет Уоррен — не единственный политик в Соединенных штатах, который критически высказывался в адрес Кремниевой долины. Ее коллега, сенатор от Вирджинии Марк Уорнер не раз критиковал Google и Facebook. В августе прошлого года он отметил, что в последнее время технологические компании «используют корпоративные практики, которые сильно отличаются от разумных ожиданий своих пользователей».

«Уже очевиднее некуда, что социальные платформы не справляются с защитой своих пользователей. Конгресс должен принять меры», — заявил Уорнер в своем Twitter.

Не исключено, что тема монополии среди IT-гигантов Кремниевой долины будет подниматься в предвыборных кампаниях многих кандидатов в президенты США. Даже нынешний американский лидер Дональд Трамп объявил о начале проверки в отношении Google, Facebook и других технологических компаний на предмет наличия антимонопольных практик в сентябре 2018 года. Результаты этой проверки пока неизвестны.