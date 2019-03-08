Адреса, даты и время: как iPhone следит за вами

Слишком много данных

В век повсеместного распространения гаджетов и носимых «умных» устройств о стопроцентной приватности говорить не приходится. Современные смартфоны по умолчанию собирают большое количество информации о своем владельце, которая после хранится внутри устройства. Тем не менее, многие пользователи даже не знают, какие именно данные о них накапливаются и анализируются смартфоном.

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По информации Business Insider, в телефонах iPhone есть функция, которую довольно сложно найти в настройках. Речь идет о вкладке «Significant Locations» («Значимые места»). Эта функция отслеживает все локации, посещаемые пользователем, и запоминает частоту посещений. Кроме того, смартфон записывает, во сколько владелец покинул место и даже как долго туда добирался на транспорте.

iPhone также способен определять, где находится дом и работа пользователя — по адресам и количеству проведенных на месте часов.

Согласно заявлению Apple, этот список сделан для того, чтобы «узнать места, которые являются для вас важными». «Яблоко» далеко не единственная компания, которая собирает такое большое количество информации — у Google есть аналогичная функция под названием «Location History».

Как утверждает Apple, данные в Significant Locations хранятся в зашифрованном виде, и ни один сотрудник компании не может получить к ним доступ. Сообщается, что получить доступ к этой информации через iCloud также невозможно.

Тем не менее, если ваше устройство попадет в руки злоумышленника, ему останется лишь обойти защиту Touch ID или Face ID, у которой есть изъяны. Кроме того, ваши родственники или друзья, которые возьмут в руки iPhone, также без особого труда смогут узнать, где вы успели побывать за последнюю неделю.

Чтобы найти и отключить сбор информации с помощью Significant Locations, необходимо зайти в настройки айфона, после чего выбрать вкладку Privacy. Первой в новом списке окажется вкладка Location Services. После клика на ней откроется список всех приложений, которые собирают данные о геолокации. Необходимо пролистать весь список до конца до последней вкладки System Services.

Если открыть System Services, пользователь увидит все встроенные службы Apple, которым был предоставлен доступ к геолокации. Среди них есть и злополучная вкладка Significant Locations, по клику по которой появятся все места, которые посещал владелец смартфона, отсортированные по городам. Если щелкнуть по городу, появится более детальная расшифровка по адресам.

Paige Leskin/Business Insider

Эксперты по информбезопасности рекомендуют отключить эту функцию, так как она не несет в себе полезных свойств. Кроме того, перед отключением рекомендуется удалить уже собранную информацию, нажав на вкладку Clear History. После этих манипуляций iPhone продолжит собирать о вас большое количество информации, но, по крайней мере, не сможет отслеживать все ваши перемещения и фиксировать время, которые вы проводите в том или ином месте.

Шпион в руке

В январе 2019 года в iPhone была найдена серьезная уязвимость — во время групповых звонков в FaceTime появилась возможность прослушать собеседника без его ведома.

Так, пользователь начинал видеозвонок с помощью FaceTime, свайпал область внизу экрана и выбирал пункт «добавить человека». После этого он вписывал свой собственный номер, из-за чего в приложении начинался групповой звонок.

С этого момента пользователь слышал все, что происходит рядом с телефоном своего собеседника, даже если он еще не принял звонок.

При этом человек по ту сторону провода даже не подозревал, что его прослушивают — никакой индикатор на экране не появлялся.

Сообщалось, что проблема с несанкционированной прослушкой, скорее всего, крылась в функции групповых звонков в FaceTime, которая была запущена в ноябре 2018 года. Новую версию операционной системы iOS 12.1.4, устраняющую уязвимость, Apple выпустила только в начале февраля, спустя месяц после обнаружения.