IT-сексизм: что скрывают женщины

Женщинам меньше доверия

Hi-tech индустрия ассоциируется в общественном сознании не только с техническим, но и социальным прогрессом, с той частью человеческой деятельности, которой чужды расовые, гендерные и социальные предрассудки. На этом фоне удивительной оказывается статистика и результаты исследований, которые демонстрируют очень большие проблемы IT-индустрии во всем, что касается равенства полов.

Реклама

На недавно прошедшем Всемирном мобильном конгрессе (MWC), крупнейшей ежегодной технологической выставке, которую посещают исключительно специалисты по специальной аккредитации, из 110 тыс. участников было всего 24% женщин. В рамках MWC общественно-деловая инициатива Women4Tech провела серию сессий с участим топ-менеджеров IT- и телеком-компаний, где гостям задавался простой вопрос — как по десятибалльной шкале (10 — отлично, 1 — очень плохо) вы оцениваете ситуацию с гендерным равноправием в IT-индустрии.

Ответы людей, знающих ситуацию, изнутри были довольно любопытными. Так, управляющий директор Accenture (консалтинг в области IT) Гарри Хефернан поставил 4 балла, директор по стратегии в Европе FTI Consulting Кэролайн Дас-Монфрайс — 3,5 балла, вице-президент AT&T Билл Хейг — 6 баллов.

Оценки других спикеров также колебались от «плохо» до «удовлетворительно».

По последним данным, в тех областях бизнеса, который обозначается термином Tech, сейчас работает 24% женщин. То есть, женщины в индустрии высоких технологий находятся в положении «меньшинства» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если не фокусироваться только на цифрах, а изучать детали, выяснится, что большая часть позиций, где работают женщины, это PR-отделы, маркетинг и продажи. А вот среди тех, кто создает продукты, среди ведущих разработчиков и в руководстве компаний процент женщин еще меньше.

«Ситуацию, когда женщины сталкиваются с формально никак не обозначенным барьером, давно назвали «стеклянным потолком» — он означает ограничение карьерного роста по причинам, совершенно не связанным с профессиональными качествами женщин. В среде программистов и разработчиков женщины также сталкиваются с некомфортной рабочей обстановкой или скрытой субкультурной дискриминацией, так называемой bro-grammer culture», — говорит консультант по стратегическим коммуникациям Аюна Анджукаева.

Нельзя сказать, что в индустриально-развитых экономиках мира есть дефицит женщин-инженеров, технических специалистов и специалистов в области управления бизнесом. В 2018 году среди выпускников знаменитого Массачусетского технологического университета было 46% женщин.

Тем не менее, в списке Fortune 500 companies за 2018 год оказалось всего 24 женщины в должности генерального директора.

По мнению директора по маркетингу Consumer Business Group Huawei Russia Марии Данилиной, превалирование мужчин в IT отчасти связано с характером индустрии:

«Быстрое развитие диктует высокий темп, нескончаемый информационный поток и работу под большим давлением, зачастую — отсутствие выходных. И если мужчина, как «кормилец семьи», на это согласен, то женщины не всегда готовы, особенно если в семье есть дети. Просто стоят другие приоритеты. Из этого у работодателя складываются определенные стереотипы. Что касается оплаты труда, то человек получает ровно столько, на сколько он себя «продал». Это касается и зарплаты, и бонусов. Это не зависит от пола. Это зависит от внутренней уверенности в себе, но … видимо мужчины уверены в себе больше женщин».

Согласно анализу Pew Research Center, анализирующего почасовые заработки, средний разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет 20 процентов.

При этом Pew Research Center изучал только ту часть доходов, которая связана с оплатой труда. А вот по данным платформы Сarta, обработавшей данные 180 тыс. сотрудников из 6000 технологических компаний, лишь 35% процентов сотрудников, владеющих акциями компаний, это женщины. Среди учредителей компаний женщин также 20%, и в целом им принадлежит всего 13% совокупного акционерного капитала.

Не лучше ситуация обстоит и с инвестициями. Стартапы, где женщины являются учредителями, получили в 2017 году всего 2,2% венчурного капитала. Команды, состоящие исключительно из мужчин, получили 79%.

Исследователи из Нью-Йоркской компании Academy of Management изучили вопросы, которые задавали венчурные инвесторы стартаперам. Оказалось, что если вопросы к мужчинам по большей части касались предполагаемого дохода, который они смогут получить, то у учредителей-женщин больше всего интересовались тем, насколько будут защищены деньги инвесторов. Это говорит о глубинном, возможно даже подсознательном недоверии инвесторов к женщинам-предпринимателям.

Сексизм в Долине

Эмили Чанг, автор книги «Brotopia», посвященной проблеме гендерного неравенства в Кремниевой долине, говорит о том, что инвесторы по-прежнему задают мужчинам и женщинам разные вопросы: «Женщину могут спросить, есть ли у нее дети. Сколько их. Поинтересоваться, как она собирается основывать компанию и вести бизнес, если у нее есть дети. Для предпринимателя мужчины такие вопросы от инвестора будут звучать странно».

Чанг утверждает, что сами по себе новые технологии не решают проблему существующего неравенства между мужчинами и женщинами, так как продукты и сервисы, разработанные преимущественно мужчинами, несут в гендерные стереотипы и определенный заряд сексизма.

В качестве примера она приводит программу распознавания лиц Amazon, которая дает почти 100% точный результат если перед ней белый мужчина и ошибается в 35% если перед ней темнокожая женщина.

В прошлом году компании Amazon досталось за разработку технологии найма сотрудников с помощью искусственного интеллекта. Выяснилось, что нейросеть, на базе которой строились алгоритмы отбора, обучалась исключительно на мужских резюме и не очень адекватно оценивала женские. Эту программу компания Amazon закрыла, но сама ситуация осталась ярким примером того, как гендерные стереотипы транслируются в самые передовые технологии.

Ярким примером того, как социальный прогресс отстает от технического, стало таргетирование рекламных объявлений в Facebook. Настройки рекламной кампании позволяет таргетировать объявления о работе по полу, что приводит к дискриминации в онлайн-объявлениях о работе в тех специальностях, где традиционно доминируют мужчины (например, строители, программисты, полицейские).

Ограничения по полу, расе и возрасту уже давно запрещены в объявлениях о найме сотрудников в традиционных печатных СМИ, но инструменты Facebook позволяют обойти такие ограничения. Таким образом, женщины просто не видят часть объявлений о найме.

«Глобальными препятствиями для достижения фактического, а не декларируемого равноправия до сих пор остаются сексизм и стереотипы, предполагающие, что женщины плохо справляются с ролью лидеров. Считается, что мужчины не уходят в декреты и не берут больничные, когда болеют дети, а женщины воспринимают семью приоритетнее работы. Большой проблемой является и то, что женщины глобально недооценивают себя. Когда я осматриваю резюме, в 80% случаев зарплатные ожидания женщин ниже мужских на 30-40%, при этом опыт у тех и других одинаковый, а soft skills женщин обычно лучше», — говорит Анджукаева.

Почти все эксперты, анализирующие проблемы гендерного равенства, уверены в том, что сама по себе индустрия высоких технология не может решить эту проблему. Однако, массовая цифровизация мировой экономики кардинально изменит ситуацию, так как потребует такого большого количества IT- и телеком-специалистов — сначала женщины перестанут быть дискриминируемым меньшинством в этих индустриях, а затем в равном количестве с мужчинами займут и командные посты.