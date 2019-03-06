Умер создатель калькулятора

Изобретатель с детства

Изобретатель Джерри Мерриман, один из трех создателей электронного калькулятора, скончался в больнице Далласа в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его падчерица Ким Икович. Его госпитализировали в конце декабря из-за осложнений, возникших после операции по установке электрокардиостимулятора. Сообщается, что он страдал от сердечной и почечной недостаточности.

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Джерри Мерриман родился 17 июня 1932 года. Он вырос в городке Хирн, штат Техас.

В возрасте 11 лет он уже стал радиомастером, ремонтируя аппаратуру для всего города.

«Он зарабатывал по несколько центов и вечерами ходил в кино, откуда его забирала полиция... потому что их радио сломалось, и ему приходилось его чинить», — рассказывает жена Мерримана Филлис.

Будущий изобретатель поступил в Техасский университет A&M, но не закончил обучение. После этого он работал на университетской кафедре океанологии и метеорологии и даже побывал на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, где изучал силу ураганных ветров.

Его близкие и друзья вспоминают, что Мерриман всегда что-то изобретал. Его дочь рассказала, что ученый как-то создал свой собственный камертон для домашнего пианино. Когда она спросила, как ему удалось сделать инструмент «из простого куска металла», он ответил: «Это было легко. Я просто убрал все детали, которые не звучали в фа-диезе».

Один из коллег Мерримана также отмечает, что в его доме был установлен телескоп на бетонной основе, который двигался с помощью специального мотора, позволяющего следить за перемещением планет.

«Электронная революция»

Мерриман был в составе группы из трех ученых, разработавших первый в мире ручной калькулятор. В то время они все вместе работали в далласской компании Texas Instruments (TI). Эту группу возглавлял Джек Килби, американский ученый, благодаря которому появились современные компьютеры — он является изобретателем интегральной схемы (микросхемы). В 2000 году Килби за свое изобретение стал Лауреатом Нобелевской премии по физике. Третьим ученым в группе был Джеймс Ван Тассел.

«У меня докторская степень в области материаловедения, и я знаком с сотнями ученых, профессоров, лауреатов Нобелевской премии и так далее.

Джерри Мерриман был самым гениальным человеком, которого я когда-либо встречал. Точка. Он невероятно, удивительно гениален», — рассказывает бывший коллега Мерримана в TI Вернон Портер.

«У него была потрясающая память, благодаря которой он мог оперировать формулами и данными практически по любому предмету», — добавил друг покойного.

Другой коллега из TI Эд Миллис вспоминает, что Мерриман создал схему калькулятора за три дня. «При этом, если бы он был рядом, то обязательно добавил бы: «три дня и три ночи»», — отметил Миллис.

Сам Джерри Мерриман рассказывал об изобретении калькулятора в эфире National Public Radio в 2013 году.

«Был конец 1965 года, и мой босс, Джек Килби, представил идею калькулятора. Он позвал людей в своей офис и поставил задачу создать некое вычислительное устройство на замену логарифмической линейке. Было бы здорово, если бы оно было размером с маленькую книжку, чтобы уместиться в руке», — заявил ученый.

Он подчеркнул, что в тот момент не осознавал, насколько великим станет это открытие.

«Наивный я полагал, что мы просто создаем калькулятор, но мы создавали электронную революцию», — сообщил Мерриман.

К сентябрю 1967 года Килби, Мерриман и Ван Тассел подали заявление на патент. Его пересматривали несколько раз, прежде чем окончательно утвердить в июне 1974 года.

Несмотря на свои заслуги, близкие вспоминают Мерримана как очень скромного человека. «Он никогда не хвастался и не кичился своими достижениями», — заявляет дочь Меллиса.

«Он всегда говорил, что не мечтает о славе. Если его друзья оценивали его работу хорошо, то он был счастлив», — рассказывает Филлис Мерриман.

Джерри Мерриман официально уволился из Texas Instruments в 1993 году после тридцати лет работы. Однако он не смог отказать друзьям и через год вернулся в TI в качестве консультанта.