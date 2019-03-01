«Сеть педофилов»: YouTube запретил комментировать детей

Модераторы не справляются

YouTube отключает комментарии к видео с детьми из-за «сети педофилов», оставляющих неподобающие сообщения под подобными роликами. Об этом говорится в официальном блоге платформы.

Реклама

«Мы понимаем, что комментарии являются неотъемлемой частью YouTube, а также наращивания вашей аудитории и общения с ней. В то же время сегодня мы предпринимаем серьезные меры, чтобы защитить молодых людей», — сообщает администрация видеохостинга.

Сообщается, что за последние несколько недель YouTube отключил комментарии у десяти миллионов роликов, которые потенциально могут вызвать неподобающие комментарии от взрослых людей. В течение следующих месяцев такие шаги будут приняты в отношении многих других видео и каналов.

При этом некоторые пользователи смогут сохранить за собой право оставить комментарии по предварительной договоренности с YouTube. Создатели таких каналов будут лично модерировать оставленные комментарии, чтобы защитить детей, участвующих в роликах.

Кроме того, будет внедрен более совершенный алгоритм, который будет определять и автоматически удалять неподобающие комментарии.

В пресс-релизе также говорится о блокировке большого количества роликов, в которых несовершеннолетние подвергаются опасности, например, принимая участие в челленджах, которые могут причинить вред здоровью.

Рекламодатели в ярости

Впервые о существовании «сети педофилов» в YouTube заговорили еще в 2017 году. Тогда пресса обратила внимание на странные комментарии под видеороликами с участием детей.

В феврале 2018 года этот скандал вошел во вторую активную фазу — блогер Мэтт Уотсон заявил о том, что разоблачил целое сообщество педофилов. Так, например, они оставляют сообщения с таймкодами, где дети принимают «сексуальные позы», или обмениваются ссылками на детское порно.

При этом сами ролики не носят порнографического характера.

Блогер также рассказал, что если пользователь единожды откроет подобное видео, то алгоритм YouTube будет и дальше автоматически рекомендовать похожие ролики. Таким образом, компания способствует распространению детского порно, считает Уотсон.

В YouTube заявили, что занимаются решением проблемы. «Любой контент, включая комментарии, который подвергает опасности несовершеннолетних, запрещен YouTube. Мы незамедлительно приняли меры: удалили аккаунты и каналы, сообщили о незаконной деятельности властям и отключили комментарии, нарушающие правила», — сказал представитель компании.

Кроме того, Уотсон обнаружил, что во время этих роликов демонстрируется реклама от мировых брендов. Это привело к тому, что Walt Disney, производители питания Nestle и Dr. August Oetker, компания Epic Games (разработчик игры Fortnite), а также McDonalds приостановили рекламу на YouTube в качестве протеста .

В марте 2017 года крупнейшие корпорации также отказывались от сотрудничества с YouTube — тогда стало известно, что их реклама демонстрируется перед роликами экстремистского характера, пропагандирующими гомофобию или повествующими о теории заговора. После того как проблема была устранена, рекламодатели вернулись на платформу.

Весной 2018 года ситуация повторилась — рекламные ролики 300 крупных брендов и компаний транслировались на каналах, продвигающих национализм, фашизм, педофилию, теории заговора и северокорейскую пропаганду.

От такого сомнительного пиара пострадали Amazon, Cisco, Facebook, Hilton, Mozilla, Netflix и многие другие. Демонстрация их роликов перед видео с противоречивым контентом привела к тому, что они косвенно стали спонсорами нацистов и педофилов.

Эксперты считают, что повторяющиеся скандалы с сервисом уже давно переполнили чашу терпения рекламодателей.

«Если бренды хотят, чтобы это прекратилось, единственный способ сделать это — перестать вкладывать в YouTube деньги до тех пор, пока они не исправятся», — заявил аналитик eMarketer Николь Перрин.