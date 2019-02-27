«Отключили им интернет»: как Трамп победил «русских троллей»

«Прикрыли фабрику»

Президент США Дональд Трамп лично одобрил операцию по блокировке Агентства интернет-исследований (Internet Research Agency — IRA), или «фабрики троллей», во время промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года, сообщает NBC.

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Сообщается, что военная разведка Америки «отключила интернет» IRA, так как опасалась вмешательства Кремля в избирательный процесс — власти США до сих пор полагают, что Москва повлияла на результаты президентских выборов 2016 года, распространяя дезинформацию в социальных сетях.

«Они фактически отправили IRA в офлайн. Прикрыли их», — сообщил один из источников The Washington Post, пожелавший остаться анонимным.

Речь идет о взломе серверов, из-за чего «фабрика троллей» не могла некоторое время продолжать свою работу.

По данным зарубежных СМИ, решение Трампа по «отключению» IRA от интернета является самым агрессивным решением его администрации в рамках борьбы с российским вмешательством.

Американское кибернетическое командование ограничило доступ к интернету в здании, где располагается Агентство интернет-исследований, за несколько часов до начала выборов в конгресс и на несколько дней после этого. Источники утверждают, что сотрудники IRA жаловались в свой IT-департамент по поводу этого инцидента.

Разведка США тщательно следит за активностью IRA, но не справляется с атаками ботов, распространяющих фейковые новости и пропаганду в социальных сетях.

По словам главы компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью, Джона Халтквиста, теперь тролли знают, что на них ведется охота, поэтому изобретают все новые способы выполнения своей миссии.

Так как их можно вычислить по откровенным фейкам, теперь они практически не выдумывают контент с нуля, но лишь преувеличивают сказанные политиками слова.

Официальный спикер киберкомандования США Джозеф Холстид заявил о том, что не имеет права обсуждать с прессой засекреченные операции ведомства.

«Киберкомандование США продолжит работу по защите наших выборов и демократических институтов от иностранного влияния», — подчеркнул Холстид.

Белый дом отказался от комментариев по данному вопросу.

Неэффективно в долгосрочной перспективе

Ранее о мерах, принятых киберкомандованием против Агентства интернет-исследований, сообщила газета The Washington Post. Издание назвало этот шаг первым «поигрыванием мускулами» американских властей в рамках компании по предотвращению «вмешательства» России в выборы в США.

Некоторые американские аналитики сомневаются, что подобная кибератака сможет остановить деятельность «фабрики троллей» навсегда.

«Такая операция является уколом, который больше раздражает, чем сдерживает в долгосрочной перспективе», — считает профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид, занимающийся проблемами стратегического управления.

Впрочем, американские чиновники полагают, что «сдерживание» не всегда является главной целью.

«Наша задача в том числе состоит в том, чтобы раскачать лодку, вызвать напряжение, посеять замешательство. Это тоже ценно. Мы показали, что такое тоже возможно. Теперь бизнес ведется по-новому», — заявил анонимный представитель власти.

В конце февраля 2019 года стало известно, что американская разведка намерена вернуться к использованию «горячей линии» с Москвой, чтобы оперативно решать вопросы в сфере кибербезопасности. В Штатах считают, что именно эта технология позволит предотвратить масштабную кибервойну между двумя государствами.

«Горячая линия» появилась в контексте нашей потребности вплотную заниматься этой проблемой [киберугрозами] и знать, что Россия получила сообщение. Это вариант, к которому мы прибегнем, когда поймем, что другие способы не помогают, а кризис быстро эскалируется. Пока мы не видим признаков того, что Россия прекратила вмешательство», — заявил американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Москва неоднократно называла все обвинения со стороны Америки беспочвенными, так как до сих пор не было представлено никаких доказательств вмешательства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела других стран, в том числе при помощи кибервзломов.

Комментируя в феврале заявление Украины про атаки «русских хакеров» на местный ЦИК, Песков назвал подобные обвинения «манией».

«Мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран. Похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии... Безусловно, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. Россия никогда не имела и не имеет отношения к различным формам киберпреступности», — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.