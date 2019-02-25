Пока не идеал: 5 проблем складных смартфонов

Слишком высокая стоимость

Стоимость Samsung Galaxy Fold в буквальном смысле ошеломила всех зрителей презентации — за революционный складной смартфон придется выложить $1980. Но если к высоким ценам южнокорейского вендора все более-менее привыкли, то цена складывающегося гаджета от Huawei под названием Mate X вообще вышла за рамки добра и зла — китайский смартфон будет продаваться по $2600.

Samsung назвала свой Galaxy Fold «люксовым» устройством, которое предназначено для тех, кто желает в числе первых ощутить преимущества новой технологии.

Эксперты полагают, что с выходом все большего количество складных гаджетов на рынок, их цена будет закономерно снижаться.

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Может быть, так оно и будет, но пока у смартфонов с гнущимся дисплеем практически нет шансов на высокие продажи — согласно недавнему исследованию Survey Monkey, всего 3% пользователей готовы тратить на новый смартфон свыше $1000. О смартфонах, чья стоимость превышает $2000, в опросе даже не шло речи.

Шов посередине дисплея

Когда экран смартфона складывается посередине, на стыке неизбежно возникнет «шов», или «складка», маркирующая место сгиба. Так, например, на развернутом экране Galaxy Fold такая складка еле заметна, но при близком рассмотрении все же присутствует. И, как это часто бывает с недостатками, как только вы ее увидите, то уже не сможете ее «развидеть».

It's a little difficult to make out but there's a visible crease where the hinge is on the Galaxy Fold #Unpacked2019 pic.twitter.com/QG2OyCRHjx — Karissa Bell (@karissabe) 20 февраля 2019 г.

По данным Mashable, на всех складных устройствах, которые уже были представлены широкой публике, есть складка посередине, и пока от нее никак нельзя избавиться. Таким образом, этот «шов» будет постоянным напоминанием того, что новый форм-фактор все еще не доработан до конца, а выпущенные гаджеты являются скорее прототипами, чем полноценными устройствами.

Долговечность устройства

Вместе со складкой посередине экрана встает вопрос износостойкости складного смартфона. При активном использовании дисплей будет складываться и раскладываться сотни раз в течение одного дня, поэтому пользователи закономерно интересуются — насколько прочным является стекло, которое приходится постоянно сгибать?

Даже один битый пиксель на экране, который стоит свыше $1000, становится очень неприятной находкой.

Еще более неприятно станет в тот момент, когда пиксели будут «отмирать» прямо по складке. Кроме того, смартфон даже нельзя защитить чехлом, ведь новый форм-фактор не предусматривает его использование.

Толщина в сложенном виде

Производители смартфонов так долго стремились к уменьшению толщины устройства, что любое движение в обратную сторону будет восприниматься пользователями в штыки. Толщина Huawei Mate X в сложенном виде составит 1,1 см. Samsung и вовсе отказался рассказывать, насколько «толстым» будет его Galaxy Fold, но, судя по всему, он будет еще массивнее своего китайского конкурента.

Увеличенную толщину смартфона можно было бы принять, если бы внутри находился емкий аккумулятор, который бы выдерживал до пяти дней автономной работы без подзарядки. Ничем другим ношение небольшого кирпичика в кармане оправдать нельзя. Кстати, многие пользователи социальных сетей вообще сомневаются в том, что складные смартфоны поместятся в карман узких джинсов или брюк.

Программное обеспечение

В связи с появлением складных смартфонов возникает и вопрос оптимизации программного обеспечения операционных систем. Теперь разработчикам приложений придется подгонять их под самые разные размеры и формы гнущихся дисплеев, и при этом программы должны адекватно восприниматься как на сложенной поверхности, так и на разложенной.

Пока разработчики складных гаджетов не договорились между собой, каким будет соотношение сторон экранов, перед разработчиками встает действительно сложная задача. Не исключено, что пока она даже не будет решаться, и пользователю придется мириться с некорректным изображением привычных ему приложений.