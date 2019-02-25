Остался год: в России переходят на электронные права

Технологии на дорогах

Бумажные водительские права могут в скором времени окончательно уйти в прошлое. Как рассказал РИА «Новости» начальник ГИБДД Михаил Черников, уже в 2020 году в России появятся электронные водительские удостоверения.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил Черников.

По его словам, в следующем году российский водитель сможет не носить с собой водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля.

Реклама

По словам Черникова, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

ГИБДД еще в прошлом году вышло с предложением перейти на электронные права. Глава ведомства заявил о том, что «практически уже есть оцифрованная база», которая ведется с 2011 года.

«Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы готовы», –– заявил Черников.

При этом начальник ГИБДД добавил, переход на новые права никак не отразится на водителях, а значит пересдавать экзамены не нужно.

«Те водительские удостоверения, которые у них есть, будут действительны», — пояснил Михаил Черников.

Небольшое превышение

В феврале 2019 года стало известно, что в России могут снова ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч. МВД полагает, что правило должно распространяться только на населенные пункты. Сейчас такого штрафа не существует, так как он был отменен несколько лет назад.

В конце 2018 года МВД и Минтранс России получили от правительства поручение — подготовить проект возвращения штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Поручения о возвращении к существовавшей до 2013 года практике штрафов были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Они должны быть выполнены ведомствами до 1 марта 2019 года.

Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Как заявляет эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева, данных, которые могли бы подтвердить рост числа аварий из-за превышения скорости на 10-20 км/ч, пока нет..

«Там, где власти хотели добиться скорости потока в 60 км/ч, давно уже стоят знаки «40», поэтому проблемы нет», — отметила эксперт.

Депутат Государственной Думы и председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков выступил категорически против возвращения штрафов, передает НСН. По его мнению, это может привести к российским протестам «желтых жилетов».

«Пусть дороги приведут в порядок, пусть уберут ограничивающие скорость знаки на федеральных трассах, это кормушки самые натуральные.

Пусть сначала прекратят делать из организации дорожного движения коммерцию и бизнес, как это есть сейчас, а потом уже говорить о 20 км/ч — это не самая острая проблема.

Если правительство хочет увидеть ту же картину, которую мы сейчас видим в Париже, то они на правильном пути», — подчеркнул российский парламентарий.

Кроме того, стало известно, что на дорогах России появятся уменьшенные дорожные знаки. Эксперимент с подобными знаками уже был проведен в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове и Владимире. По данным ЦОДД, уменьшение знаков до 40x40 см «не вызвало массовых протестов», и многие водители вовсе не заметили разницы.

Минимально допустимый размер стороны для квадратных знаков теперь будет понижен до 35 см, а диаметр круглых знаков будет составлять 50 см. По мнению инициаторов эксперимента, новые знаки «лучше впишутся в окружающую среду» и не будут загораживать обзор для пешеходов.

Новые знаки можно будет вешать на стены домов, а стоить они будут на 40% дешевле, чем предшествующие им образцы.