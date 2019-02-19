К суду готов: США признали русского хакера вменяемым

«Однозначно вменяем»

Психиатрическая экспертиза признала россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках, вменяемым, сообщают »Известия». В настоящий момент он находится в США — в частной тюрьме под Лас-Вегасом, откуда в ближайшее время будет отправлен в место отбывания наказания в Сан-Франциско.

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Известно, что в декабре прошлого года Никулина отправили в больницу, где ему предстояло пройти психиатрическое обследование — это необходимо для того, чтобы определить вменяемость обвиняемого и его способность предстать перед судом присяжных.

По словам адвоката россиянина Аркадия Буха, отчет о психиатрическом здоровье Никулина достаточно объемный, в нем нет однозначного вывода о вменяемости или невменяемости россиянина.

«Мы надеемся по крайней мере договориться о понимании его состояния. Если у нас будет обоюдное видение на эту тему, то тогда мы появимся перед судьей уже 5 марта и объявим о своем решении в суде», — рассказал адвокат.

Как ранее отмечал Бух, если в отчете говорится, что Никулин является невменяемым, решение о дальнейшей судьбе россиянина должен будет принять судья. Если же будет доказано обратное, то ему предстоит суд присяжных.

Тем временем появилась информация о том, что Евгений Никулин является здоровым.

«Он может идти на суд присяжных, так как душевное состояние Никулина в порядке. Это однозначно. В отчете все сказано черным по белому», — рассказал один из источников «Известий», знакомых с деталями следствия.

По его словам, есть несколько вариантов развития дальнейших событий.

«Защита может на предстоящем слушании заявить об ошибочности отчета и попробовать доказать с помощью частных психиатров, что Евгений невменяем и не способен отстаивать свои интересы. Если это удастся, то адвокаты могут потребовать его немедленного перевода в Россию на лечение. Или же гражданин РФ пойдет на суд присяжных. Здесь он может попытаться доказать свою невиновность или решиться на сделку с прокуратурой. Это обычная практика в США, когда обвиняемый, например, признает частичную вину и получает меньший срок, нежели тот, который ему угрожал изначально», — пояснил источник.

Хакер №1

Евгений Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по запросу американских спецслужб. Его обвиняют в хакерстве и получении незаконного доступа к данным сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Чешский суд санкционировал экстрадицию россиянина. Ее одновременно запросили и Россия, и США, но в итоге Никулина в марте 2018 года отправили в Америку.

«Чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность», — говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России. Белый дом, в свою очередь, отметил, что привлечение преступников к ответственности является важным аспектом поддержания стабильности интернета и защиты основополагающих ценностей страны.

Гражданину РФ вменяют вторжение в компьютерную сеть, кражу личности при отягчающих обстоятельствах и нанесение ущерба компьютерам. Если вина россиянина будет доказана, то к нему будет применено наказание в виде 30 лет тюрьмы и штрафа в размере до $1 млн.

Адвокат задержанного утверждает, что агенты ФБР оказывали на его клиента давление, заставляя взять на себя ответственность за взлом почты Демократической партии в ноябре 2016 года. Сообщалось, что до начала психиатрической экспертизы Никулин содержался как опасный преступник, занимая одиночную камеру. Некоторые СМИ даже окрестили россиянина «хакер №1».

Известно, что до ареста Никулин прославился «роскошным» образом жизни, который он выставлял на всеобщее обозрение в социальных сетях — у него были дорогие машины, брендовые ботинки и породистый кот. При этом сам молодой человек утверждал, что хорошо зарабатывает на продаже автомобилей.