«Нас не победить»: глава Huawei угрожает США

Свет клином не сошелся

Основатель Huawei Рен Женфей впервые дал публичное интервью с тех пор, как его дочь, финдиректор компании Мэн Ванчжоу, была арестована в Канаде по запросу Соединенных Штатов. По слова Рена, несмотря на все усилия Америки, пытающейся отказаться от оборудования Huawei и навязать это решение всему миру, у США не получится уничтожить его компанию.

«США нас не победить. Мир не откажется от нас, потому что наши технологии более продвинутые. Даже если у них [Соединенных Штатов] получится убедить другие страны временно отказаться от нашей продукции, мы всегда можем немного снизить производство», — заявил глава Huawei.

На прошлой неделе Государственный секретарь США Майк Помпео выпустил предупреждение в адрес американских союзников касательно использования оборудования Huawei. Как заявил Помпео, если союзники не последуют совету Штатов, это «затруднит дальнейшее сотрудничество».

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Помимо Америки, от услуг Huawei в сфере развертывания сетей пятого поколения (5G) уже отказались в Австралии и Новой Зеландии. В Канаде на текущий момент ведется расследование, призванное установить, представляет ли продукция китайского бренда реальную угрозу.

«Если на западе погаснут огни, восток все еще будет сиять. А если север погрузится во тьму, остается еще юг. Америка — это не весь мир, а лишь его часть», — считает Рен Женфей.

При этом предприниматель добавил, что надеется на сотрудничество с Великобританией — многие британские компании, включая Vodafone, EE и Three, уже работают вместе с Huawei в сфере 5G.

Лондон также проводит собственное расследование на предмет угроз со стороны китайского вендора.

«Мы верим Великобритании и надеемся, что Великобритания будет доверять нам еще больше. Мы планируем инвестировать еще больше средств в Британию, если США перестанут нам доверять», — прокомментировал глава Huawei.

Дочь под арестом

Дочь Рена Женфея была арестована в Ванкувере 1 декабря по запросу Штатов — считается, что Huawei нарушила антииранские санкции, наложенные президентом Трампом. Сейчас Мэн Ванчжоу находится в своем канадском доме и ожидает суда под подпиской о невыезде. Существует большая вероятность того, что она будет экстрадирована в Америку.

По словам Рена, этот ход со стороны США был политически мотивированным.

«Прежде всего, я выступаю против действий США. Такой политический жест не является приемлемым. США любят накладывать санкции на остальных по любому поводу... Мы против этого. Но раз уж дошло до такого, подождем решения суда», — заявил основатель Huawei.

Шпионские игры

Основная претензия к Huawei со стороны американских властей заключается в том, что китайская компания может использовать свое оборудование для шпионажа в пользу Компартии КНР. Согласно китайскому законодательству, все местные компании обязаны «оказывать помощь и поддержку в работе национальной разведки».

Кроме того, известно, что Рен Женфей является бывшим офицером Народно-освободительной армии Китая и имеет тесные связи с правительством. Тем не менее, по словам главы компании, он бы не стал рисковать своим бизнесом ради слежки.

«Наша компания никогда не будет заниматься шпионажем. Если у нас такое произойдет, то я просто закрою компанию», — заявил Рен, добавив, что не станет рисковать расположением клиентов всего мира.

В ближайшие несколько недель компанию Huawei ожидают два суда — один решит судьбу финансового директора Мэн Ванчжоу, а второй определит, виновен ли китайский вендор в краже коммерческой тайны у немецкого провайдера. Оба разбирательства будут иметь существенное влияние на американо-китайские отношения.

Кроме того, ожидается, что в марте президент США Дональд Трамп подпишет документ о запрете использования в беспроводных сетях страны телекоммуникационного оборудования, созданного в Китае. Новые санкции, скорее всего, коснутся запрета на использование китайского оборудования при развертывании мобильных сетей пятого поколения (5G). По слухам, администрация Трампа намерена полностью национализировать 5G на территории страны.