Кругом шпионы: Америка нашла нового врага

Маячащая экстрадиция

На 6 марта запланировано судебное разбирательство касательно вероятной экстрадиции в США финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. 46-летняя бизнесвумен была арестована канадскими властями в начале декабря прошлого года. Причиной задержания стало возможное нарушение компанией анти-иранских санкций, наложенных американским президентом Дональдом Трампом.

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Теперь министерство юстиции Канады рассматривает запрос на экстрадицию Мэн Ванчжоу, которая также является дочерью основателя Huawei Рен Женфея, в США.

Окружной суд Соединенных Штатов по восточному округу штата Нью-Йорк полагает, что Мэн и Huawei совершили мошенничество, скрыв платежи за поставки оборудования в Иран в обход санкций, наложенных американскими властями.

До 1 марта минюст должен проанализировать запрос Штатов, чтобы дать (или не дать) добро на дальнейшие действия, которые официально запустят процесс экстрадиции обвиняемой. Если разрешение будет получено, то будет назначена дата слушания по делу об экстрадиции. По словам пресс-секретаря министерства, следующее разбирательство с участием Мэн Ванчжоу назначено на 6 марта.

Это дело стало непростым для Канады, так как вызвало негативную реакцию со стороны китайских властей, а также, вероятно, привело к ответным арестам канадских граждан на территории КНР. Кроме того, на кону стоят торговые отношения Канады и Китая, что может дополнительно усложнить процесс экстрадиции Мэн в США.

Впрочем, эксперты отмечают высокую вероятность того, что запрос на экстрадицию все же будет одобрен.

Ранее ванкуверский адвокат Гэри Боттинг сообщил о том, что канадское правосудие удовлетворяет около 90% заявлений на экстрадицию, так как при нынешней судебной системе защитник подозреваемого практически бессилен.

«Они [США] говорят «прыгай», а Канада спрашивает, насколько высоко», — заявил Боттинг.

Дело о шпионаже

Судебное слушание по делу о шпионажу с участием Huawei будет рассмотрено 28 февраля в Сиэтлском суде. На этот раз китайскую компанию обвиняют в краже интеллектуальной собственности у немецкой группы телеком-компаний T-Mobile.

В начале января зарубежная пресса сообщила о том, что Huawei похитил данные T-Mobile, а именно некую технологию Tappy, которая используется для тестирования смартфонов.

Как следует из официального обвинения, Huawei поставляла смартфоны для T-Mobile, из-за чего имела доступ к Tappy. Сообщается, что китайский вендор создает робота для тестирования смартфонов в КНР, из-за чего он поощрял своих сотрудников шпионить за конкурентами и узнавать информацию о том, как именно работает Tappy.

Работники Huawei делали фотографии и замеры, а также фиксировали серийные номера различных компонентов, что запрещено законом. Одного из них поймали, когда он пытался украсть одну из «рук» робота, поместив ее в свою сумку.

В свою очередь Huawei утверждает, что этот спор был урегулирован еще в 2017 году, когда присяжные постановили выплатить T-Mobile $4,8 млн.

«Суд присяжных в Сиэтле не обнаружил ни материального ущерба, ни злонамеренного поведения по иску о коммерческой тайне», — говорится в заявлении официального представителя Huawei.

Эта тяжба имеет важное значение в американо-китайских отношениях. Дело в том, что спецслужбы США на протяжении нескольких лет подряд делают громкие заявления касательно того, что Huawei ведет шпионскую деятельность в отношении западных компаний. Иск T-Mobile подразумевает шпионский заговор на всех уровнях власти Huawei, начиная от высшего руководства и заканчивая инженерами, что лишь подтвердит обвинения Америки в адрес китайского вендора.

Гайки закручиваются

Ожидается, что в течение ближайших недель президент США Дональд Трамп подпишет документ о запрете использования в беспроводных сетях страны телекоммуникационного оборудования, созданного в Китае.

Белый дом хочет подчеркнуть свою приверженность безопасности телекоммуникационных сетей в преддверии крупнейшей отраслевой конференции — Всемирного конгресса мобильной связи, который состоится в Барселоне в конце февраля.

Этот шаг может еще больше испортить и без того напряженные отношения администрации Трампа с китайской стороной, поскольку Пекин и Вашингтон продолжают жить в условиях продолжающейся торговой войны.

Новые санкции, скорее всего, коснутся запрета на использование китайского оборудования при развертывании мобильных сетей пятого поколения (5G). По слухам, администрация Трампа намерена полностью национализировать 5G на территории страны.

Впрочем, ряд европейских стран, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны Штатов, все же намерен заняться внедрением 5G с помощью Huawei ввиду невысокой стоимости услуг китайской компании по сравнению с конкурентами. Маловероятно, что США сможет предложить своим союзникам достойную замену оборудованию Huawei, в то время как полномасштабное развертывание сетей пятого поколения во всем мире запланировано уже на следующий год.