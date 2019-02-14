Опасная затея: полиция изъяла полюбившиеся Маску «Жигули»

Неформат для дорог

Автомобиль ВАЗ-2106, который ездил задом наперед по улицам Ставрополя, был изъят у владельца и помещен на охраняемую стоянку. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ГУМВД по Ставропольскому краю.

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Хозяин необычной машины 18-летний житель Невинномысска Сергей Артюшенко переделал «Жигули» таким образом, чтобы двигатель автомобиля находился в багажнике. Тем не менее, на подобных транспортных средствах, чья конструкция была изменена, запрещено выезжать на проезжую часть.

«Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее НТВ опубликовало видео «По улицам Ставрополя ездит «самоходный инфаркт», на котором Артюшенко демонстрирует возможности своих «Жигулей», подписав его «And how do you like this, @elonmusk?» [Как тебе такое, Илон Маск?].

Сам Маск, который является активным пользователем Twitter, не замедлил отреагировать, прокомментировав запись на русском языке. «Хаха офигенно», — ответил инженер [орфография и пунктуация автора сохранены].

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.

Некоторые подписчики Илона Маска принялись переводить комментарий на другие языки мира, а кое-кто испугался, что аккаунт взломали «русские хакеры». Другие комментаторы пошутили о том, что на видео представлена новая модель электрокара Tesla, которые выпускает одна из компаний Маска.

Летом 2018 года о популярном российском меме «Как тебе такое, Илон Маск?» узнали и за рубежом. Смысл мема заключается в публикации фото с неким «лайфхаком», который бросает вызов американскому инженеру.

«Оказывается, что в России есть мемы, в которых они показывают самодельные «изобретения-лайфхаки», подписывая их «как тебе такое, Илон Маск?». Выяснилось, что русские лучше всех разбираются в мемах!» — написала пользователь Twitter по имени Кортни, опубликовав несколько примеров.

apparently russia has this meme where they @ elon musk in pictures of super stupid bootleggy lifehacky "inventions" captioned "and how do you like this, elon musk?" so as it turns out, no one is better at memes than the russians pic.twitter.com/Uoz6yfqZAC — Courtney (@andromedamn) 21 августа 2018 г.

Хотел привлечь внимание

Тем временем, ФАН удалось связаться с Сергеем Артюшенко и выяснить подробности его изобретения. По его словам, свой вариант «Жигулей», который он назвал «Жигазадом», он собрал собственными руками за два-три дня.

Своим изобретением Артюшенко хотел «привлечь внимание аудитории», но не рассчитывал, что история приобретет такой резонанс и даже дойдет до Илона Маска.

«Если честно, то все эти новости навалились на меня настолько быстро. Я не ожидал, что будет насколько все быстро, даже растерялся. Я не знаю, как собрать все мысли воедино. Я с удовольствием бы пообщался с Илоном Маском, но до сих пор не представляю, что ему можно предложить, чтобы не выглядеть глупо. В любом случае, могу передать ему привет. Его внимание было бы мне полезным. И я очень рад, что так получается», — заявил изобретатель.

По словам Артюшенко, он выехал покататься по городу «на часик» и за это время не встретил полицию. О том, что по улицам ездил автомобиль с необычной конструкцией, в ГИБДД узнали уже после выхода ролика.

Молодой человек смог доказать органам, что машина все-таки ехала передом, хотя казалось, что она перемещается задом наперед. Тем не менее, автомобиль изъяли для проведения экспертизы, чтобы выяснить, можно ли на ней в принципе ездить по городу. Артюшенко заявил, что был готов к такому повороту событий.

На вопрос о том, как жители Ставрополя отреагировали на его идею, изобретатель утверждает, что 90% всех комментаторов его поддержали.

«Я читаю все комментарии. Большинство — порядка 90% поддерживают и одобряют эту идею. Пишут: «Да, это небезопасно». Некоторые пишут, что это может создавать аварийные ситуации. Я с этим абсолютно согласен. Но в большинстве случаев реакция позитивная и адекватная», — рассказал Сергей Артюшенко.