«Хищник на свободе»: Amazon наказал Вуди Аллена за педофилию

Не время рисковать репутацией

Режиссер Вуди Аллен подал судебный иск в размере $68 млн против подразделения компании Amazon, которое называется Amazon Studios и занимается производством и дистрибьюцией фильмов. Аллен утверждает, что студия нарушила условия контракта, отказавшись выпускать четыре киноленты режиссера.

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«Намереваясь извлечь выгоду из авторитета, таланта и опыта мистера Аллена, Amazon — технологический гигант, но новичок в Голливуде — пытался помочь развитию своей зарождающейся студии, заключив серию контрактов с мистером Алленом и его компанией Gravier и пообещав финансировать и распространять его будущие фильмы, став своеобразным «домом» до самого конца его карьеры. Однако, в июне 2018 года Amazon отказался от сделок, намереваясь расторгнуть их без каких-либо правовых оснований, осознавая, что эти действия нанесут существенный ущерб мистеру Аллену, Gravier, инвесторам и актерам, участвовавшим в создании фильмов», — говорится в исковом заявлении.

Как оказалось, Amazon отказывается от своих обязательств по серьезной причине — виной тому события 25-летней давности. Дело в том, что приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу утверждает, что подверглась сексуальному насилию в возрасте семи лет.

Юристы Аллена утверждают, что эти обвинения не должны влиять на сделку с Amazon, так как они были выдвинуты еще до заключения договора, а значит студия была в курсе предполагаемых домогательств. Сторона истца полагает, что это не является основанием для расторжения контракта.

Согласно иску, руководители Amazon Джейсон Ропелл и Мэтт Ньюман встретились с представителями Вуди Аллена в декабре 2017 года, когда движение #MeToo, осуждающее сексуальное насилие, только набирало обороты. Ропелл и Ньюман поделились своими опасениями касательно репутации компании после сотрудничества с продюсером Харви Вайнштейном, обвиненном в домогательствах к ряду голливудских актрис. В результате стороны достигли соглашения касательно того, что новый фильм Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» увидит свет в 2019 году, когда «скандал немного уляжется».

Теперь же Amazon и вовсе отказывается выпускать картину режиссера по причине «последующих событий, в том числе новых обвинений против мистера Аллена, его собственных противоречивых комментариев и растущего числа артистов, отказывающихся работать или быть ассоциированными с ним».

По мнению руководства компании, все вышеперечисленное «подорвало изначальный смысл контракта».

Фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» включает в себя таких звезд, как Селена Гомес, Тимоти Шаломе, Эль Фаннинг, Джуд Лоу и др. Известно, что Шаломе, а также Ребекка Холл и Гриффин Ньюман, также принявшие участие в работе над кинокартиной, решили отказаться от своих гонораров и пожертвовать деньги фонду помощи жертвам сексуального насилия Timeʼs Up.

Ранее о прекращении сотрудничества с Вуди Алленом объявили актеры Колин Ферт и Майкл Кейн, которые заявили о том, что «педофилия — это неприемлемо».

Хищник еще на свободе

В конце 2017 года приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу обвинила Голливуд в лицемерии и бездействии. По ее словам, она годами говорила о совершенном против нее сексуальном насилии, но на репутации режиссера это никак не сказалось.

Впервые она рассказала о домогательствах приемного отца в 2014 году в The New York Times. Спустя три года, когда скандал с Харви Вайнштейном начал набирать обороты, она снова обратилась к СМИ и опубликовала новую колонку под названием «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?».

После ее выхода несколько актеров и актрис публично отказались от съемок в фильмах Аллена, но никакого наказания он так и не понес.

Дело в том, что дело о насилии над Дилан Фэрроу так и не дошло до суда из-за отсутствия доказательств.

Сам режиссер отрицает все обвинения, утверждая, что его бывшая супруга Мия Фэрроу внушила Дилан эту историю.

«Ни одного хищника не может оправдывать его талант или гениальность. Ни одна скала не должна остаться непоколебимой, — написала Дилан Фэрроу в своем твиттере. — Принципы движения нужно применять ко всем без исключения».