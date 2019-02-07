Инсценировал смерть? Клиенты ищут криптоброкера и свои деньги

Скорее жив, чем мертв

В начале недели стало известно о том, что свыше $190 млн оказались навечно заблокированными в рамках канадской криптобиржи QuadrigaCX после смерти ее владельца. В декабре 2018 года 30-летний Джеральд Коттен внезапно скончался, не оставив паролей к холодным кошелькам, где хранилась большая часть средств клиентов биржи. Его вдова Дженнифер Робертсон заявила о том, что поиски были безуспешными — она так и не смогла найти коды доступа, записанные где-нибудь на бумаге.

«Ноутбук, с помощью которого Джерри вел дела, запаролен, и я не знаю комбинацию или ключ восстановления», — говорится в письменных показаниях вдовы.

На официальном сайте криптобиржи QuadrigaCX было размещено сообщение следующего содержания.

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«Последние несколько недель мы пытались решить наши проблемы с ликвидностью, включающие в себя меры по обнаружению и обеспечению безопасности резервов криптовалюты, хранимых в холодных кошельках... а также поиску финансовой организации, готовой принять банковские вексели, которые будут нам направлены. К сожалению, эти попытки не увенчались успехом», — сообщает совет директоров компании.

Однако, новости о скоропостижной кончине Коттена, после которой стало невозможным вернуть деньги, вызвал скептицизм как среди клиентов биржи, так и простых интернет-пользователей.

Появились слухи о том, что на самом деле эта история — тщательно спланированная афера, чтобы похитить денежные средства и остаться безнаказанным.

Многие клиенты потребовали начать срочное расследование обстоятельств.

«Когда пыль уляжется, она [вдова Коттена] переедет к нему на его частный остров, оплаченный средствами из холодного кошелька, к которому они «потеряли доступ». Неплохой план», — написал один из юзеров форума Reddit.

Как следует из материалов следствия, услугами криптобиржи QuadrigaCX пользуются 363 тыс. зарегистрированных пользователей. Джеральд Коттен выполнял роли и генерального директора, и единственного сотрудника биржи.

Что-то не сходится

В прессе появилось свидетельство о смерти Джеральда Коттена, которое предоставили индийские власти — он скончался в городе Джайпур от осложнений болезни Крона. Тем не менее, пользователи Twitter начали сомневаться в подлинности документа, указывая на то, что в стране не так сложно заказать и купить поддельное свидетельство.

Кроме того, по информации Bloomberg,

владелец QuadrigaCX зарегистрировал завещание за 12 дней до своей предполагаемой смерти.

Известно, что Коттен оставил все свое имущество супруге Дженнифер, включая недвижимость в двух провинциях Канады, автомобиль Lexus, самолет, яхту Jeanneau 51 и двух чихуахуа. Кроме того, женщине достались даже мили и баллы авиакомпаний, которыми летал Коттен.

Генеральный директор конкурирующей биржи KrakenFX Джесси Пауэлл назвал историю о смерти Коттена «очень странной и, честно говоря, маловероятной». С ним соглашается и профессор Корнелльского университета Эмин Гюн Сирер, который в интервью New York Times заявил о том, что гибель Коттена «случилась в очень необычное время в истории компании».

Определенные вопросы вызывает и большой промежуток времени между смертью Коттена и новостей о ней — он скончался 9 декабря 2018 года, но первые сообщения о его кончине появились только 31 января.

Некоторые клиенты биржи обратились в похоронное бюро в Канаде, которое занималось погребением 30-летнего владельца криптобиржи. Один свидетель заявляет, что бюро подтвердило факт похорон, а другой утверждает, что сотрудник сервиса «был ошеломлен этим вопросом», так как Коттена даже не было в базе данных.

Известно, что QuadrigaCX уже подала заявление о банкротстве, но все еще пытается найти пароли к кошелькам, на которых хранится криптовалюта. Заблокированный ноутбук Джеральда Коттена будет передан юристам, назначенным канадским судом, сообщают местные новости. Тем не менее, доказательств того, что на компьютере хранятся ключи доступа к бирже, у следствия пока нет.