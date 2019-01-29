Воруют и шпионят: США предъявили обвинение Huawei

Нечестный бизнес

В США завели сразу два уголовных дела в отношении компании Huawei, сообщает CNN. Согласно первому исковому заявлению, китайский производитель пытался похитить коммерческую тайну у компании T-Mobile (TMUS), пообещав денежные бонусы сотрудникам, которые смогут собрать конфиденциальную информацию о конкурентах. Второе дело связано с нарушением антииранских санкций, введенных президентом Трампом.

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Официальные обвинения были предъявлены и Мэн Ванчжоу — финансовому директору и дочери основателя Huawei, которая была арестована в декабре предыдущего года. На текущий момент она находится в Канаде под подпиской о невыезде и ожидает экстрадиции в США.

«Сегодня мы выдвигаем обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его сообщников по подозрению в совершении свыше 20 преступлений, — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер, — Китай должен привлечь к ответственности своих граждан и компании за несоблюдение законов».

Глава ФБР Кристофер Рэй сообщил в ходе пресс-конференции о том, что Huawei «занимался нечестными бизнес-практиками, которые идут вразрез с экономическими принципами, которые позволили американских компаниям и США процветать».

По словам Рэя, благополучие Америки тесно связано с ее национальной безопасностью, а повышенное влияние китайского правительства на корпорации, такие как Huawei, представляет собой угрозу.

Рэй также заявил, что американская сторона не считает КНР причастной к преступлениям. По его словам, в обвинительном заключении речь не идет ни о каких действиях китайской стороны.

«Мы не предполагаем никаких [преступных] действий со стороны китайского правительства», — заверил и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер.

В компании Huawei заявили о том, что ее сотрудники, в том числе и Мэн Ванчжоу, не совершали обозначенных Америкой преступлений. «Мы верим, что американский суд в конце концов придет к такому же решению», — сообщили в пресс-службе.

Китайские власти резко отреагировали на заявление США, обвинив страну в злоупотреблении властью, чтобы «очернить определенные китайские компании и уничтожить их бизнес».

«Мы призываем Соединенные штаты прекратить притеснение китайских компаний, включая Huawei, — сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Гэн Шуан, — за этими действиями скрываются сильные политические мотивы».

Он добавил, что США должны «немедленно отозвать ордер на арест мисс Мэн и воздержаться от запроса на ее экстрадицию, чтобы избежать обострения ситуации».

Пытался разобрать робота

Новости о том, что Huawei подозревают в краже коммерческой тайне, появились в зарубежной прессе еще две недели назад. Тогда Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил о том, что Huawei похитил данные группы компаний T-Mobile — некую технологию Tappy, которая используется для тестирования смартфонов.

Как следует из официального обвинения, Huawei поставляла смартфоны для T-Mobile, из-за чего имела доступ к Tappy. Сообщается, что китайский вендор создает робота для тестирования смартфонов в КНР, из-за чего он поощрял своих сотрудников шпионить за конкурентами и узнавать информацию о том, как именно работает Tappy.

Работники Huawei делали фотографии и замеры, а также фиксировали серийные номера различных компонентов, что запрещено законом. Одного из них поймали, когда он пытался украсть одну из «рук» робота, поместив ее в свою сумку.

Предъявленные обвинения еще больше осложняют и без того непростые отношения США и Китая — между странами идет торговая война, а американские власти открыто подозревают Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства. Кроме того, задержание Мэн Ванчжоу в Канаде вызвало бурю негодования со стороны КНР, которая не раз называла арест финдиректора «политическим решением».

В середине января стало известно, что в Соединенных Штатах намерены ограничить деятельность телекоммуникационных компаний Китая в стране. Как отмечают источники, в настоящее время готовится исполнительный указ, предполагающий ограничения для тех компаний в телекоммуникационной сфере, которые имеют отношение к властям Китая и занимаются бизнесом в США. Сообщается, что это было сделано из соображений нацбезопасности.