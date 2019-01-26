Вернуть любой ценой: зачем инстаграмеры нанимают хакеров

Украли средь бела дня

Так как аудитория Instagram растет с каждым днем и уже превышает миллиард человек, пользователи платформы все чаще становятся жертвами хакерских атак — злоумышленники взламывают аккаунты, меняют пароль и адрес электронной почты и становятся полноправными владельцами профиля.

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Как оказалось, вернуть аккаунт обратно — задача не для слабонервных. По данным портала Mashable, за последние несколько месяцев около тысячи пользователей пожаловались на техническую поддержку Instagram.

По словам взломанных юзеров, процесс восстановления аккаунта очень трудный и медленный и вызывает не меньше стресса, чем сам взлом.

После того как пользователь заявляет о взломе профиля, ему приходит электронное письмо с просьбой записать на листе бумаги некий код и сделать с ним селфи либо предоставить администрации данные, которые были использованы при регистрации аккаунта. После этого техническая команда должна проверить подлинность информации, подтвердить личность пользователя и вернуть ему аккаунт.

При этом администрация Instagram не уточняет, что процесс восстановления профиля может занять недели и даже месяцы. Некоторые пользователи не выдерживают такого длительного ожидания и вообще отказываются от своих аккаунтов и использования Instagram.

«Взломали аккаунт? Можете с ним попрощаться», — пишет один из пострадавших пользователей на форуме.

Факт наличия проблемы признает и нынешний глава Instagram Адам Моссери.

This is definitely an area we need to do better, and we're currently working on making it easier for people to get their accounts back. We will keep everyone posted as we have updates. — Adam Mosseri (@mosseri) 17 января 2019 г.

«Это определенно та сфера, в которой нам следует приложить усилия. В настоящий момент мы работаем над тем, как облегчить жизнь людям, которые хотят вернуть свои аккаунты. Мы сообщим, как только появятся новости», — заявил Моссери в своем твиттере.

Пока же новости не появились, пользователи продолжают рассказывать о своем неудачном опыте восстановления Instagram-аккаунтов.

Стало только хуже

Фотограф Габриэль Тури обнаружила, что ее аккаунт был взломан, в сентябре прошлого года. Она несколько раз пыталась вернуть его через техподдержку, но получала только уведомление о неправильном запросе — как оказалось, информация в профиле была полностью изменена злоумышленником.

Тогда Тури решилась на более радикальный шаг — она решила пожаловаться на собственный аккаунт «из-за нарушения авторских прав», чтобы его заблокировали. Фотограф надеялась, что в этом случае мошенник не получит доступа к ее личным данным.

Вскоре аккаунт был удален, но проблемы девушки на этом не закончились — теперь она не могла подключиться к своему второму аккаунту, привязанному к номеру телефона.

«Когда Instagram увидел мою жалобу, они удалили аккаунт, а заодно запретили мне пользоваться приложением, используя мой телефон», — рассказала Тури. Теперь она может заходить в Instagram только с ноутбука.

Другой пользователь по имени Клод рассказал, что потратил около месяца на восстановление своего аккаунта после того, как он был взломан, а электронная почта заменена на другую. По его словам, он тщательно выполнял все инструкции техподдержки, но на последнем шаге бот предлагал отправить ему письмо с подтверждением сброса пароля на почту злоумышленника.

«Я снова обратился в Instagram, и они прислали мне точно такие же инструкции. Я объяснил, что я не могу отвечать с почты хакера, но в ответ я получил такое же автоматизированное сообщение... Если бы я смог поговорить с человеком, а не с роботом, этот процесс завершился бы гораздо раньше», — считает Клод.

Хакеры против хакеров

В Instagram-пространстве существуют не только рядовые пользователи, но и так называемые инфлюэнсеры — блогеры, которые воздействуют на аудиторию с помощью своего аккаунта. Количество их подписчиков может превышать сотни тысяч и даже миллионы человек, и поэтому их профили становятся желанной добычей хакеров.

Неудивительно, что после взлома популярные пользователи Instagram желают вернуть свои профили как можно скорее — для многих деятельность на платформе является крупным источником дохода, кто-то хранит конфиденциальную информацию в личных сообщениях, а кто-то просто не может нормально существовать без ежедневных публикаций.

Техподдержка Instagram не подразумевает ускоренного обслуживания для своих «звезд», поэтому им приходится ждать в общей очереди. По данным Motherboard,

некоторые из взломанных блогеров настолько отчаялись, что прибегают к помощи других хакеров, которые за вознаграждение возвращают аккаунты гораздо быстрее, чем сам Instagram.

«Я потратил трое суток, чтобы связаться с техподдержкой Instagram, но так и не смог ничего от них добиться. Я звонил сотни раз и еще столько же писем отправил», — заявил один из пострадавших блогеров. Его «коллега» подтверждает, что Instagram не сделал ничего, чтобы ему помочь, кроме того, что отправил большое количество автоматизированных сообщений.

Обоим помог некий хакер, который вернул аккаунты, но не стал раскрывать подробностей операции. Он лишь заявил о том, что взломал устройства злоумышленников, похитивших аккаунты, чтобы добыть информацию о новых паролях.