«Ракетный удар неминуем»: хакеры посеяли панику в США

Пароли не спасли

Семья Лайонс из Северной Калифорнии поделилась самым страшным опытом в своей жизни — взломанная хакерами «умная» камера бренда Nest (принадлежит Google) начала транслировать сообщения о неминуемом ракетном ударе со стороны КНДР.

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«Северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты направляются в Лос-Анджелес, Чикаго и Огайо», — предупредило устройство, продолжая снова и снова повторять сообщение.

Владелица камеры Лора Лайонс заявила о том, что ее семья испытала «пять минут чистого ужаса», а 8-летний ребенок от страха спрятался под одеяло.

«Она [камера] предупредила о том, что США и Северная Корея начали войну, а людям в опасных зонах дается три часа на эвакуацию. Сообщение казалось подлинным, оно звучало громко, и мы сразу обратили на него внимание. Это были пять минут чистого ужаса. Еще полчаса нам понадобилось, чтобы выяснить, что происходит», — сообщила женщина.

Миссис Лайонс и ее муж включили телевизор, но не нашли в эфире подтверждения чрезвычайной ситуации. Они также позвонили в службу спасения, но и там ничего не слышали об агрессии Северной Кореи.

После этого супруги позвонили в службу технической поддержки Nest и выяснили, что стали жертвами хакерской атаки. По словам представителя компании, кибервзломы стали возможными не из-за уязвимости самого устройства, а из-за компрометации паролей, которые попадают в сеть в результате утечек баз данных.

Как оказалось, это уже не первый тревожный инцидент, связанный с устройствами Nest. В декабре 2018 года стало известно о другом хакерском взломе — около полуночи супруги из Хьюстона услышали чужой голос в своей комнате.

«Я украду вашего ребенка. Я сейчас в его комнате», — заявил неизвестный.

Эллен Ригни и ее муж вбежали в комнату своего 4-месячного сына Топпера, за которым следили с помощью камеры Nest в качестве радионяни. К счастью, Топпер мирно спал в своей кроватке, а рядом с ним никого не было. Тогда семья Ригни поняла, что злоумышленник просто развлекался, пугая их с помощью передатчика.

Летом прошлого года произошла другая история — многодетная мать Габби Надер выбросила «умную» камеру после того, как ее двухлетняя дочь рассказала, что общается с неким мужчиной с помощью гаджета.

Такие взломы перестают быть редкостью в современном мире, так как все больше семей покупают одно или несколько устройств, имеющих подключение к интернету. Исследование 2018 года показало, что треть всех американских семей имеют дома «умные» гаджеты.

В большинстве таких случаев дело действительно не в уязвимости гаджетов, а в халатном отношении пользователей к своим паролям, которые утекают в сеть, а потом продаются на «черных рынках» за символические деньги. Если в вашем доме есть устройства интернета вещей, ИБ-эксперты рекомендуют предпринять базовые меры безопасности — не использовать одни и те же пароли, а также сразу сменить стартовую комбинацию, установленную на устройство по умолчанию.

Паника по ошибке

В начале прошлого года жители Гавайев получили SMS-сообщения с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону островов. «Немедленно найдите убежище. Это не учебная тревога», — говорилось в послании, напугавшем граждан до состояния неконтролируемой паники.

Как выяснилось позднее, сообщение было отправлено по ошибке из-за того, что ответственный сотрудник «нажал не на ту кнопку».

«Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю все возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях», — написал губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж в своем твиттере.

Весной того же года во Флориде жителям города Лейк Уорт разослали сообщения с оповещением о нападении зомби. Уточняется, что сообщения были разосланы по ошибке во время отключения электроэнергии. Рассылку получили более 7 тыс. человек.