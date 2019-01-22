Нарушили все правила: Google выписан новый крупный штраф

Обманутые пользователи

Национальный комитет по защите данных Франции оштрафовал Google на €50 млн из-за нарушения Общего регламента по защите данных (GDPR), вступившего в силу в мае прошлого года. Таким образом, Google стал первой IT-компанией Кремниевой долины, которая была уличена в несоблюдении новых правил Европейского союза.

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Французский регулятор утверждает, что поисковик пренебрег интересами пользователей при продвижении своего сервиса персонализированных рекламных объявлений. В частности, Google вменяется в вину «недостаток прозрачности, информирования юзеров и отсутствие четкого согласия».

По данным нацкомитета, пользователи «недостаточно хорошо осознавали», на что они соглашаются, а Google, в свою очередь, не предоставил им возможность контролировать распространение своих личных данных.

Несмотря на то, что €50 млн (около $57 млн) кажутся большой суммой, это не максимальный штраф, который может быть наложен Евросоюзом за нарушение GDPR. Так, согласно новому законодательству, за более серьезные проступки компания может быть оштрафована на 4% от своего ежегодного оборота. Учитывая, что за последний квартал Google заработал почти $34 млрд, такие денежные санкции могут стать ощутимым ударом по финансам компании.

На текущий момент штраф Google является крупнейшим среди нарушителей GDPR. В декабре португальская больница была оштрафована на €400 тыс., так как ее сотрудники использовали фальшивые аккаунты для доступа к электронным картам пациентов. В Германии небольшая социальная сеть хранила пользовательские пароли в незашифрованном виде, за что получила штраф в €20 тыс. Под денежные санкции попал и некий бизнес в Австрии за то, что камера безопасности снимала общественное пространство.

Представитель Google прокомментировал штраф, заявив о том, что его компания «выражает глубокую приверженность высоким стандартам прозрачности и контроля данных». По его словам, юристы уже начали изучать решение Национального комитета по защите данных Франции, чтобы выяснить, как действовать дальше.

Око за око

В прошлом году Google также был выписан штраф от Евросоюза. Европейская комиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в €4,3 млрд (около $5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. В ЕС уверены, что компания использовала «антиконкурентные практики», связанные с операционной системой Android.

По словам Еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, Google использовала Android как инструмент для установления полного доминирования своей поисковой системы.

«Эти действия лишили конкурентов возможности развиваться и соперничать друг с другом», — заявила Вестагер.

В ответ на санкции со стороны Европейской комиссии Google приняла решение отказаться от предустановки своих популярных приложений на смартфоны, работающие на базе Android. Тем не менее, если производители устройств захотят, чтобы на гаджетах стояли «родные» приложения от Google, они будут обязаны купить лицензию на их использование. Ранее эта услуга была бесплатной.

«Так как предустановка поиска и Google Chrome, а также других приложений помогала нам финансировать разработку и распространение ОС Android, мы вводим платные лицензии для смартфонов и планшетов, которые продаются на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)», — заявили в Google.

В декабре 2018 года Google снова была оштрафована — на сей раз, Роскомнадзором.

Как установило ведомство, компания не выполнила требования закона «Об информации…» по подключению к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов.

«Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме. Поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.