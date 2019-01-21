Не больше пяти: WhatsApp ограничил отправку сообщений

С двадцати до пяти

WhatsApp вводит ограничения на пересылку сообщений, сообщает »Би-би-си» со ссылкой на заявление руководства компании. Если раньше одну и ту же новость можно было перенаправить до 20 раз, то теперь этот лимит составляет только пять раз.

«С сегодняшнего дня мы вводим лимит для пользователей по всему миру на пять пересылаемых сообщений», — заявила вице-президент компании Виктория Гранд, выступая на мероприятии WhastApp в Джакарте.

Новые правила были представлены в рамках борьбы с распространением дезинформации в мессенджере.

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«Это поможет пользователям WhastApp сосредоточиться на приватном общении с близкими людьми. Мы продолжим получать отзывы юзеров об их опыте, и, со временем, представим новые способы борьбы с вирусным контентом», — заявил представитель компании.

Установленный лимит уменьшит число пользователей, которые могут получить одно и то же сообщение, до 1280 человек, так как максимальная вместимость одного чата WhastApp составляет 256 юзеров. До введения новых правил наибольшее число получателей достигало 5120 человек.

По словам руководства мессенджера, в рамках тестирования новые ограничения привели к 25%-ному сокращению пересланных сообщений в WhatsApp.

Представитель платформы отметил, что введенный лимит является «разумной нормой», которая позволит оставаться на связи с родными и близкими, но, кроме того, поможет снизить злоупотребление мессенджером.

Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня, 21 января 2019 года. Сообщается, что пока лимит будет действовать для всех смартфонов на базе Android. Впоследствии, новая версия мессенджера с ограничениями для пересылки сообщений будет представлена и для пользователей iOS.

Смертельная пересылка

Эксперимент с новой функцией был запущен компанией в Индии. Дело в том, что это не только крупнейший рынок для WhatsApp (около 200 млн пользователей), но и источник проблем для мессенджера — за последние два года в этой стране 40 человек стали жертвами линчевания. Рассерженная толпа буквально набрасывалась на людей, ориентировки на которых получала из массовых рассылок WhatsApp. В этих сообщениях утверждалось, что жертвы являются педофилами, похищающими детей из окрестных деревень.

Несмотря на то что власти Индии несколько раз заявляли о том, что распространяемые слухи не являются правдой, толпа продолжала убивать и калечить невинных, часто записывая жесткие зверства на видео и публикуя их в социальные сети.

Ситуацию усложняет тот факт, что, в отличие от Twitter или Facebook, сообщения в WhatsApp практически невозможно отследить и прочитать, так как мессенджер оснащен оконечным шифрованием, защищающим переписку.

«В то время как правоохранительные органы принимают меры, чтобы поймать преступников, злоупотребление платформами, такими как WhatsApp, для распространения провокационного контента также является причиной глубокой озабоченности», — заявил представитель министерства электроники и информационных технологий Индии, добавив, что мессенджер «не должен избежать ответственности».

Тем не менее, руководство WhatsApp считает, что отдельной компании не справиться с возникшей проблемой, и предлагает индийскому правительству объединить усилия.

«Эта ответственность выходит за рамки одной компании, — заявил сотрудник WhatsApp. — Я считаю, что индийское правительство само должно решить, как правильно остановить эпидемию убийств. Это нужно делать в сотрудничестве».

В начале января стало известно, что мессенджер WhatsApp скоро не будет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов. По имеющимся данным, пользователи Nokia S40 с 1 января 2019 больше не могут создавать новые аккаунты, однако продолжать пользоваться мессенджером при наличии учетной записи пока можно. С 1 февраля эти изменения коснутся также пользователей Android 2.3.7 и iOS 7, а также их более ранних версий.