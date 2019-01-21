Пора прощаться: Microsoft убивает свое детище

Похороны не удались

Мобильная операционная система Windows Phone, разработанная компанией Microsoft, увидела свет 11 октября 2010 года. Она была создана в качестве альтернативы Android и iOS, но так и не смогла составить им достойную конкуренцию — Microsoft объявила об окончании технической поддержки последней версии Windows Phone, получившей «более современное» название Windows 10 Mobile.

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Как сообщили в пресс-службе компании Билла Гейтса, Microsoft перестанет выпускать обновления и патчи и другой технический контент для своей операционной системы 10 декабря 2019 года. К этому моменту пользователям рекомендуется «перейти на Android или iOS», так как использование устройства без техподдержки может скомпрометировать приватность его владельца.

В свое время у Microsoft были большие планы на свою операционную систему — особенно с выходом Windows Phone 7. Тогда компания устроила своеобразный парад, во время которого устроила шуточную похоронную процессию для iPhone и BlackBerry, намекая на их скорый конец.

Тем не менее, Windows Phone так и не удалось добиться такого же успеха, как у конкурентов.

Компании не помогло даже приобретение мобильного бизнеса Nokia в 2014 году — Microsoft намеревалась производить и выпускать собственные смартфоны с предустановленной операционной системой. Спустя два года Microsot продала бренд Nokia дочерней компании Foxconn, которая называется FIH Mobile Ltd. В июле 2016 года генеральный директор Сатья Наделла объявил о намерении списать $7,6 млрд убытков, связанных с приобретением активов финской компании.

Среди тех, кто поставил крест на Windows Phone, неожиданно оказался и основатель Microsoft Билл Гейтс, который признался в том, что пользуется смартфоном на базе Android. Несмотря на то, что Гейтс, по его словам, установил на смартфон много приложений Microsoft, это интервью является показательным — Windows Phone не только не снискал популярности, но и был более неудобным в использовании, чем Android.

В 2017 году стало известно, что полиция Нью-Йорка отказалась от 36 тыс. смартфонов Lumia на базе Windows Phone 8.1, поскольку их невозможно обновить. Накануне использование Lumia офицерами раскритиковали в зарубежных СМИ.

«Все верно. В ситуациях между жизнью и смертью полицейские надеются на устаревшие смартфоны с Windows Phone», — писал портал CNet.

«Не было шансов наверстать»

Существует несколько причин того, что Microsoft так и не удалось повторить успех своей операционной системы Windows на мобильных устройствах. Бывший глава подразделения Windows Терри Майерсон, покинувший компанию в 2018 году, выделил два фактора, повлиявший на провал Windows Phone: недооценивание бизнес-модели Android и использование на ранних этапах старой платформы, не готовой к новым задачам.

«Оглядываясь назад на этот этап моей карьеры, могу сказать, что успех зависит от особого сочетания бизнес-модели, пользовательского опыта и технологий. У нас был дифференцированный опыт, но очевидно, что используемая бизнес-модель Android открыла системе колоссальные возможности, а создание ранних версий Windows Phone на незавершённой платформе Windows CE, предназначенной для небольших встроенных систем, не оставило нам шансов наверстать упущенное», — заявил Майерсон.

По словам экс-сотрудника Microsoft, опыт Windows Phone был действительно непростым. У команды были инновационные планы, которые так и не удалось реализовать.

«Это было действительно сложно. Но индустрия двигалась вперед быстрее, чем мы могли за ней поспеть», — прокомментировал инженер.

Другой член команды Windows Phone Брэндон Уотсон видит причины провала операционной системы в другом. По его словам, ОС загубили мобильные операторы и производители смартфонов.

«Windows Phone умерла, потому что было практически невозможно победить Google и Apple без поддержки провайдеров и вендоров. Для нас выпускали устройства второго сорта, а операторы практически игнорировали нас. Компания [Microsoft] не могла и дальше бросать деньги на ветер, так как это был сизифов труд», — заявил Уотсон в своем твиттере.