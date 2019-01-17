Тяжелые времена: Apple прекращает найм сотрудников

Временные финансовые трудности

Компания Apple сократит найм новых сотрудников в штат в связи с низкими продажами iPhone, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Эту новость сотрудникам компании сообщил генеральный директор компании Тим Кук на закрытом собрании. На вопрос, будет ли Apple полностью прекращать найм работников в связи с текущей экономической ситуацией, Кук заверил, что он не считает это правильным решением проблемы.

Тем не менее, некоторые отделы компании действительно перестанут набирать новых людей.

Глава Apple отметил, что ограничительные меры коснутся не всех — к примеру, подразделение, занимающееся искусственным интеллектом, продолжит поиск кадров в привычном режиме. Кук также подчеркнул, что эффективность отделов не зависит от того, сколько человек в них работают.

По данным Bloomberg, в последние годы Apple действительно сокращает темпы найма новых сотрудников. На текущий момент в компании работают около 132 тыс. человек — включая сотрудников штаб-квартиры в Купертино, работников других офисов, а также продавцов официальных магазинов бренда.

Сообщается, что за прошедший финансовый год Apple наняла 9 тыс. новых членов команды. Годом ранее эта цифра составляла 7 тыс. человек.

В январе текущего года стало известно, что Apple уменьшила свой финансовый прогноз до $84 млн за квартал — ранее «яблочный» бренд рассчитывал на прибыль в размере от $89 млн до $93 млн.

Это первый подобный случай в компании за последние 20 лет.

Руководство Apple считает, что в неблагоприятных прогнозах виноваты низкие продажи гаджетов, особенно на территории Китая. Кроме того, все меньше владельцев айфонов предпочитают обновлять свои устройства каждый год ввиду их высокой стоимости.

Тем не менее, Тим Кук призвал своих сотрудников не отчаиваться и не считать «внешние обстоятельства» за оправдание.

«Этот момент дает нам возможность научиться новому и принять соответствующие меры», — заявил глава компании.

Кроме того, Кук намерен диверсифицировать экономику Apple, перенеся акцент с айфонов на сервисы компании. В недавнем интервью он отметил, что 2019 год станет годом запуска новых сервисов, которые, несомненно, будут монетизироваться.

Проблемы с продажами айфонов, падение стоимости акций, сокращение прогнозов на прибыль, а также прекращение найма новых сотрудников настигло Apple спустя буквально несколько месяцев после того, как компания первой во всем мире достигла капитализации в $1 трлн. С тех пор бренд потерял в стоимости около $300 млрд.

Три айфона и плеер

Согласно последним слухам, в сентябре 2019 года Apple снова выпустит три новые модели iPhone, несмотря на неудачи с предыдущими релизами.

При этом один из смартфонов станет прямым преемником бюджетного iPhone XR, выпущенного в прошлом году, продажи которого, по оценкам экспертов, оставляют желать лучшего.

Сообщается, что эта модель, как и ее предшественник, получит LCD-дисплей. Два других iPhone будут выпускаться с более дорогостоящим OLED-экраном. По предварительным данным, Apple полностью откажется от LCD уже в 2020 году, полностью перейдя на современные дисплеи.

Отличительной особенностью нового поколения iPhone станут новые камеры.

Так, по информации Wall Street Journal, у премиального айфона появится тройная задняя камера, в то время как у двух других моделей сохранится двойная, как и в прошлом году.

Кроме того, не исключено, что Apple возродит свои фирменные плееры, выпустив седьмое поколение iPod Touch — об этом сообщают источники среди поставщиков деталей для американского бренда. Последний раз Apple представляла новый айпод в 2015 году, «убив» сразу несколько линеек легендарного плеера, включая iPod Shuffle и iPod Nano. Тем не менее, iPod Touch, внешне напоминающий iPhone, до сих пор находится в продаже.

Технические характеристики предполагаемого седьмого поколения iPod Touch пока неизвестны, но сообщается, что его стоимость останется «невысокой».