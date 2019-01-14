Apple в тупике: компания больше не верит в iPhone

Не айфоном единым

В ноябре 2018 года стало известно о том, что «умная» колонка Amazon Echo получил доступ к музыкальному сервису Apple Music, который будет управляться голосовым помощником Alexa, прямым конкурентом Siri, созданной Apple.

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Во время выставки потребительской электроники CES, которая состоялась в январе текущего года, состоялись еще несколько неожиданных анонсов — производители телевизоров Sony и Vizio объявили о выпуске новых моделей, совместимых с технологией AirPlay 2, позволяющей транслировать видео с iPhone или iPad прямо на ТВ.

Но больше всех экспертов отрасли удивило сотрудничество Apple и Samsung, которые являются прямыми конкурентами — на некоторых телевизорах южнокорейского вендора появится сервис iTunes.

Нельзя сказать, что подобные шаги являются беспрецедентными. Кроме того, они совсем не означают, что Apple в скором будущем ожидает неминуемая катастрофа.

Тем не менее, они явно указывают на то, что компании приходится срочно изобретать новые пути для сохранения роста доходов от своих сервисов, так как Apple больше не может делать ставку только на свою технику.

Ранее сообщалось, что Apple сокращает производство iPhone на 10% и пересматривает прогноз на прибыль 2019 года. Стоимость акций компании упала почти на 10%, а капитализация снизилась до $703 млрд.

Генеральный директор компании Тим Кук связывает эти проблемы со слабыми продажами самого популярного гаджета Apple в Китае.

Тем временем, китайские ритейлеры уже начали снижать стоимость iPhone в стране, а Apple предлагает большие скидки для тех, кто сдаст свой старый смартфон по trade-in. Все это свидетельствует о том, что компания изо всех старается компенсировать падение продаж айфонов, но очевидно, что дни, когда этот показатель демонстрировал значительный рост, уходят в прошлое.

Нужно больше сервисов

Таким образом, Apple сосредоточилась на том, чтобы выжать как можно больше денег с тех людей, которые и так уже являются клиентами компании, заставив их подписываться на многочисленные сервисы, например, Apple Music.

Эту теорию подтверждает и сам Тим Кук — в январском интервью он заявил о том, что в этом году Apple запустит ряд новых сервисов.

Тем не менее, компании явно понадобится помощь, поэтому она обратилась к своим конкурентам — теперь голосовой ассистент от Amazon может включать Apple Music, а владельцы телевизоров Samsung подключаться к iTunes. Такое сотрудничество обеспечит «яблоку» приток новых клиентов, хотя и заставит отказаться от закрытой экосистемы, доступ к которой компания так долго охраняла от чужого влияния.

По словам старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, заключение контрактов с конкурентами является серьезным шагом для Apple, которая всегда была «заточена» под свою уникальную экосистему устройств и приложений.

«Из-за этих партнерств мы понимаем, что продажи новой яблочной колонки HomePod низкие, Siri явно уступает своим конкурентам в возможностях голосового помощника, а ждать Apple TV уже не стоит. Таким образом, Apple снижает потенциальное количество устройств, которое можно выпустить, и больше фокусируется на сервисах и удобстве для аудитории», — считает Меркулов.

Однако, по словам эксперта, это не является поражением для «яблочной» компании.

«Удобные сервисы «привязывают» к себе человека, а маленькие месячные платежи делают их использование комфортным. В результате, даже при падении выручки, маржинальность компании вырастет на 2-4% за счет увеличения доли сервисов в ней, что приведет к росту прибыли, а не к падению. Через таких крупных партнеров Apple сможет увеличить аудиторию iTunes и Apple Music в пять раз, что значительно скажется на денежном потоке в компании. Несмотря на падение котировок Apple, мы по-прежнему полагаем, что компания может достичь целевой цены в $229 при развитии сервисной выручки», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

В начале текущей недели зарубежным СМИ стало известно, что в 2019 году Apple снова представит три новых модели iPhone. Один из новых смартфонов снова будет оборудован LCD-дисплеем, как и прошлогодний iPhone XR, чьи продажи не оправдали надежд руководства компании.