Лифчик, робопекарь, пивоварня: что показали на выставке CES

Три кита

CES, которая раньше именовалась Consumer Electronics Show, подразумевает под собой именно шоу потребительской электроники. Это крупнейшая ежегодная технологическая выставка в мире, проходящая в начале января в Лас-Вегасе. В прошлом году ее посетили 182 тыс. человек, а в этом, скорее всего, по итогам будет еще больше.

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Если учесть тот факт, что вход на выставку доступен только по аккредитации и «случайных» людей на ней нет, то можно сказать, что в начале января вся электронная индустрия, за исключением Apple, съезжается в Лас-Вегас.

Дело в том, что Apple традиционно игнорирует все технические выставки и конференции за исключением собственных. Однако, забегая вперед, стоит отметить, что в этом году Apple присутствовала на выставке очень активно, хотя своего стенда у нее и не было.

CES 2019 стала первой, но явно не последней выставкой потребительской электроники, где главными трендами, событиями и предметами обсуждения стали не сами продукты, а то, что нельзя потрогать, посмотреть и потрогать — технологии.

Искусственный интеллект, пятое поколение мобильной связи 5G и интернет вещей — если бы еще пять лет назад какой-нибудь аналитик предсказал, что эти технологии станут главными событиями выставки в Вегасе, его бы все подвергли остракизму.

Тем не менее, это произошло — именно эти три темы стали главными на CES 2019. Впрочем, если посмотреть на то, что происходит на рынке потребительской электроники и бытовой техники, то на самом деле это неудивительно. Новые телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, холодильники, пылесосы — все они уперлись в технический потолок, под которым каждое новое улучшение дается со все большим трудом и с большими затратами.

Для того, чтобы ситуация изменилась, эти устройства должны приобрести новые для себя качества, которые заново привлекут внимание потребителей.

Приобретение этих качеств напрямую связано с развитием искусственного интеллекта, мобильной связи пятого поколения и интернета вещей. Первой, еще за полтора дня до официального открытия СES 2019, свои новые устройства в Лас-Вегасе показала Samsung, представив огромный, размером со стену небольшой комнаты 219-дюймовый Micro LED телевизор The Wall, «обычный» 75-дюймовый Micro LED телевизор, телевизоры QLED c разрешением 8K и довольно экзотические и странные экспериментальные разработки.

Как известно, коммерческого контента в разрешении 8К пока просто нет, поэтому Samsung пришлось разработать процессор Quantum Processor 8K с поддержкой искусственного интеллекта. Именно благодаря этому процессору производится так называемый апскейлинг — повышение разрешения стандартного Full HD видео до 8 или до 4K, в зависимости от диагонали экрана. Другие производители, включая Sony и LG, представили похожие технологии с поправкой на собственные продукты. Тем не менее, их суть сводится к вышеупомянутой триаде — все устройства теперь будут связаны в единую экосистему с поддержкой искусственного интеллекта и 5G.

Объединение гигантов

Другим трендом CES стала еще одна вещь, которая тесно связана с неучаствующей в выставке компанией Apple. Дело в том, что все новые телевизоры теперь поддерживают Air Play 2, поэтому пользователи iOS смогут воспроизводить потоковую музыку и видео с iPhone и iPad, зеркалировать свои экраны на телевизоры и использовать свои устройства в качестве пульта дистанционного управления.

Непримиримый враг Apple — компания Samsung — пошла еще дальше и заявила, что ее новые телевизоры теперь поддерживают iTunes.

То есть, их владельцы могут покупать и воспроизводить фильмы, телепередачи и музыку непосредственно от Apple. Кроме того, телевизоры LG и Vizio будут включать поддержку HomeKit, поэтому пользователи iPhone могут управлять устройствами через приложение Home или даже с Siri.

Почему же Apple открывает свою экосистему, пуская в нее конкурентов и собственными руками создавая конкуренцию для приставки Apple TV? Есть вероятность, что «яблочный» бренд отказался от идеи создания собственного телевизора. Кроме того, на рынке потокового видео Apple не является лидером, что тоже диктует логику расширения своих сервисов на новых пользователей, причем не только на владельцев устройств Apple.

Очень странные вещи

Так как в CES принимают участие не только гиганты электронной индустрии, но и множество небольших стартапов, то неудивительно, что в Лас-Вегасе помимо продуктов многомиллионной разработки показывают остроумные, неостроумные и просто невероятно чудные устройства.

Так, например, большой энтузиазм среди зрителей вызвала домашняя пивоварня — этот девайс, напоминающий смесь кухонного комбайна и кофемашины, действительно варит пиво. Пользователю нужно налить воды, засыпать ингредиенты, нажать на кнопку и подождать две недели, когда напиток будет готов.

Разумеется, энтузиазм техногиков на выставке — это одно, а вот насколько такое изделие нужно массовому потребителю — совсем другое дело.

Кроме того, на выставке были представлены передвигающиеся по стенам телевизоры. Суть новинки в том, что Micro LED телевизоры, состоящие из блоков, передвигаются по специальной стене и образуют экраны в разных сочетаниях, в количестве от одного до нескольких штук. На этих панелях можно отображать видео-контент, показывать декоративное интерьерное изображение, использовать их как мониторы, телевизоры или элементы освещения.

Если вернуться к стартапам, то не могут не удивлять такие устройства, как, например, мусорное ведро, которое открывает крышку по голосовой команде. Посетителям CES 2019 очень понравился робот, который умеет выпекать, хранить и даже продавать хлеб. Хлеб довольно вкусный, но вот найдет ли бот работу и не лишит ли в свою очередь работы пекарей, покажет время.

Одним из самых странных экспонатов выставки является деревянная доска с сенсорным управлением и поддержкой голосового помощника. Она позволяет пользователям смотреть новости и погоду, отправлять и получать сообщения, показывая текст и простую графику на деревянной поверхности, точнее, сквозь слой деревянного шпона.

Японские изготовители гаджета уверяют, что такое устройство создает более спокойную и гармоничную обстановку в доме, если можно назвать гармоничной одиноко висящую на стене доску.

Кроме того, на CES 2019 показали «умный» бюстгальтер, который по сути является прибором для измерения показателей тела, подключенным по Bluetooth к смартфону с соответствующим приложением. Гаджет не только измеряет, но и выдает рекомендации по подходящим размерам и моделям лифчиков.

Как и многие из представленных экспонатов, это устройство может и не найти своего потребителя и никогда не выйти на массовый рынок. Тем не менее, владельцев стартапов это никак не останавливает, именно поэтому выставка потребительской электроники CES каждый год привлекает такое большое количество участников.