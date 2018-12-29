Маск, Мыш и Сашка: лучшие мемы уходящего года

Илон Маск

Мало кто в России не слышал об эксцентричном миллиардере Илоне Маске, который запускает ракеты, проваливает дедлайны по электрокарам и скандалит с Комиссией по ценным бумагам. В этом году мемов с Маском было даже несколько, что отражает его популярность в рунете.

«Газета.Ru»

Во-первых, многим понравилась фотография, на которой бизнесмен с руками за головой и безграничной любовью во взгляде смотрит на запуск Falcon Heavy. Не прошло незамеченным и интервью Маска, во время которого он курит с забавным выражением лица.

Но пальму первенства сохраняет мем «как тебе такое, Илон Маск», когда на фотографию с типичным российским «изобретением» или «лайфхаком» накладывается соответствующая надпись, бросающая вызов гениальному инженеру.

Кроме того, этот мем получил международное признание — в июле его начали обсуждать в англоязычном сегменте Twitter. Многие иностранцы пришли в полный восторг, отметив, что «Россия выиграла соревнование по мемам».

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Дувчушка и половина маршрутки

Этот мем представляет собой классический псевдофилософский демотиватор с грустной девочкой в платочке, которую называют «дувчушкой» из-за опечатки в исходном изображении. По сюжету мема девочка, ехавшая с мамой в общественном транспорте, спросила, «выключит» ли бог войну, если его об этом попросить, после чего заплакала не только мама, но и «половина маршрутки».

«Газета.Ru»

«Дувчушка» не только приобрела огромное количество вариаций, где выдвигаются все новые требования, но и привела к созданию твиттер-аккаунта «Бесчувственная половина маршрутки», которую якобы невозможно разжалобить.

За себя и за Сашку

Фраза «За себя и за Сашку» принадлежит фильму «Движение вверх», в котором рассказывается о победах сборной СССР по баскетболу. Ее произносит герой Владимира Машкова тренер Гаранжин, призывающий команду приложить все усилия и играть «за себя и за Сашку» — игрока сборной Александра Белова, который по состоянию здоровья этот матч пропустил.

«Газета.Ru»

Строчка из сценария стала культовым мемом после обзора BadComedian, который отметил нелепость фразы. Этот мем применяется в большом количестве ситуаций, например, когда маленького ребенка уговаривают съесть ложку каши за маму, за папу, ну и, конечно же, за себя и за Сашку.

Мыш (кродеться)

Мем про мыша, который «кродеться» стал одним из самых странных и в то же время самых вирусных мемов года.

«Газета.Ru»

Это абстрактный мем со стоковым изображением мыши, подписанный с серией орфографических ошибок.

Смысл крадущегося мыша трудно сформулировать, но предположительно интернет-пользователям пришлась по вкусу абсурдность сочетания фотографии и надписи. В последующих версиях мема изображается не только мышь, но и другие животные, люди и даже явления, которые совершают какие-либо действия. При этом глагол всегда пишется с ошибкой и обязательно с мягким знаком.

Это голубь?

О японском аниме «Огненная птица» многие узнали после популяризации мема, получившего условное название «Это голубь?». На нем изображен андроид, который притворяется человеком и пытается убедить в этом собеседника. Когда мимо него пролетает бабочка, он ошибочно называет ее голубем, чем выдает свою роботизированную сущность.

«Газета.Ru»

Тогда пользователи решили использовать этот мем, чтобы описать свое непонимание какой-либо ситуации. Так, Колумб называет Америку Индией, а главный герой мема, «загримированный» под Фредди Меркьюри, путает реальную жизнь с фантазией, как в знаменитой песне «Bohemian Rhapsody».

Бунд

В центре внимания этого мема находится обезьяна с дубиной, являющуюся иллюстрацией к книге о жизни шимпанзе. В издании эта картинка подписана так: «Саванный шимпанзе яростно бьет палкой чучело леопарда».

«Газета.Ru»

Обезьяна выглядела настолько характерно, что сразу понравилась интернет-пользователям. Позднее к картинке добавилась надпись «бунд» [искаженное «бунт»], чтобы указать на то, что шимпанзе с палкой символизирует протест и несогласие с текущим положением дел.

Орущий ковбой и кот

Этот мем представляет собой комбо двух несвязанных между собой ситуаций. Первый из них — проекция кричащего ковбоя на фоне неба. Это кадр из клипа «Big Enough» рок-исполнителя Кирина Дж. Каллинана.

«Газета.Ru»

Кричащий мужчина в шляпе так понравился интернету, что стал символом отчаяния, когда не остается ничего, кроме как истошно закричать.

В этом году у ковбоя появился конкурент — харизматичный кот, запечатленный в момент зевка. Кадр с «орущим» котом в прифотошопленной ковбойской шляпе на фоне неба стал преемником оригинального мема и используется в тех же самых ситуациях.

Мотылек и лампа

Фото с мотыльком впервые приобрело популярность на форуме Reddit. Один из пользователей опубликовал снимок насекомого, которое якобы спрашивает «эй, у тебя есть какие-нибудь лампы?». При этом высмеивается факт, согласно которому мотыльки всегда летят на свет, даже если это смертельно опасно для них.

«Газета.Ru»

После этого мотылька стали вставлять в другие существующие мемы, например, в мем с «неверным парнем», где насекомое забывает о своей девушке, заглядевшись на лампу. Другой мотылек признается в любви Томасу Эдисону, который изобрел электрическую лампочку.

Слуга и меч

Основной для этого мема стала картина художника Дэвида Франко «Благословение мастера», на которой изображен некий повелитель, которому преподносит меч его слуга.

«Газета.Ru»

Первым потенциал этого изображения заметил пользователь американского сайта, подписав повелителя как хозяина, слугу как собаку, а меч — как «классную палку, которую нашла моя собака».

После этого мем стал описывать и другие бытовые ситуации, в которых один из героев преклоняется перед властью или мудростью другого, предлагая ему некое подношение. Удивительно, но даже из такого простого сюжета можно создать действительно смешной мем.

Удивленный Пикачу

Удивленный Пикачу из мульсериала «Покемон» стал популярным в самом конце 2018 года. Кадр из аниме стал изумленной реакцией на любой очевидный результат.

«Газета.Ru»

Классический мем с удивленным Пикачу включает в себя описание банального действия, которое завершается предсказуемо. При этом пользователь высмеивает свою простодушность, сравнивая себя с потрясенным покемоном.