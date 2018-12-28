«Личное мнение»: Маск не хочет отвечать за «педофила»

Перепалка на школьном дворе

Инженер Илон Маск, который в 2018 году находился в центре сразу нескольких скандалов, пытается замять по крайней мере один из них. Речь идет об инциденте, когда миллиардер поссорился с британским дайвером Верноном Ансвортом в своем твиттере.

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Когда водолаз, занимавшийся спасением детей в тайской пещере, раскритиковал Маска в грубой форме, тот в порыве гнева назвал его «педофилом». Ансворт в перепалку вступать не стал, но подал на бизнесмена в суд — за клевету и оскорбление чести и достоинства.

Теперь адвокаты Илона Маска пытаются заставить суд отклонить иск дайвера. Причин для этого несколько — прежде всего, Ансворт начал спор первым. Кроме того, юристы утверждают, что слова, высказанные на просторах Twitter, нельзя воспринимать серьезно, так как они часто «гиперболизируются».

И, наконец, третий аргумент заключается в том, что слова Маска не являются констатацией факта, а всего лишь его персональным мнением, которое он имеет право высказывать благодаря своему праву на свободу слова.

«Благоразумный читатель никогда бы не поверил в то, что Маск — который никогда не встречал Ансворта — в разгар «перепалки на школьном дворе», находясь за 8 тыс. км, действительно имел в виду то, что Ансворта привлекают дети в сексуальном плане или он вовлечен в сексуальную активность с детьми», — говорится в письменном заявлении официальных представителей миллиардера.

Юристы описывают Twitter как «жестокую и грубую» платформу, которая известна «скандалами и преувеличениями». По их словам, большинство пользователей Twitter в курсе того, что не все, что они читают, соответствует истине.

Защитники Маска упирают на то, что его заявления являются «воображаемыми атаками», которые защищены законами США о свободе слова.

«Чем ярче оскорбление, тем вероятнее, что читатели воспримут это как личное мнение», — пишут адвокаты.

Юридический представитель Вернона Ансворта в США Л. Лин Вуд отнесся к аргументации защиты Маска скептически.

«Я полностью отрицаю необоснованные утверждения мистера Маска о том, что все публикации в Twitter или других социальных сетях защищены законом о свободе слова. Я уверен, что суд со мной согласится и отклонит его фантастическое заявление», — заявил адвокат.

Слово за слово

Скандал между Илоном Маском и Верноном Ансвортом начался в июле текущего года. Британец был одним из водолазов, которые спасали 12 детей и их тренера, оказавшихся запертыми в пещере в Таиланде из-за проливных дождей.

Спустя неделю после того, как тайские дети пропали, Маск в своем твиттере заявил, что готов оказать любую поддержку и помочь в спасении. Он несколько раз летал в Таиланд и предлагал использовать устройство, которое он сконструировал самостоятельно — мини-субмарину, рассчитанную на одного ребенка. Тем не менее, руководитель спасательной миссии посчитал субмарину «непрактичной» в текущей ситуации, после чего дети были вытащены из ловушки без участия миллиардера.

Ансворт дал интервью CNN, в котором раскритиковал изобретение Маска, обвинил его в пиаре на трагедии и предложил ему «засунуть свою субмарину куда подальше».

Инженер не стал игнорировать выпад дайвера, заявив в своем твиттере, что «вообще не видел этого британского экспата» во время спасательной операции.

«Тайские «морские котики» сами проводили нас в пещеру — это полная противоположность того, что нас якобы выгнали», — сообщил Илон Маск. Также он потребовал от Ансворта предоставить видео с финальной спасательной операции.

В своем последнем твите Маск решил не дожидаться видео, которое сам же запросил.

«Знаешь что, не утруждайся поисками ролика. Мы подготовим нашу субмарину, чтобы она без проблем проникла в пещеру №5. Прости, педофил, ты сам напросился», — заявил миллиардер.

Когда один из пользователей твиттера решил поинтересоваться у Маска, с чего бы ему называть незнакомого человека педофилом, инженер отреагировал: «Ставлю доллар, что так оно и есть».

Позже Илон Маск удалил твит с «педофилом», но эту историю уже подхватили многие СМИ. В результате Вернон Ансворт решил подать на миллиардера в суд.