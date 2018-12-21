Помеха на взлетке: как дроны вызвали хаос в Британии

Беспрецедентный случай

В ночь со среды на четверг лондонский аэропорт Гатвик был закрыт из-за «преднамеренной попытки сорвать полеты». Дело в том, что около девяти вечера 19 декабря над летным полем были замечены два беспилотника, которые кружили в небе.

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Руководство Гатвика приняло решение задержать все вылеты и перенаправить рейсы в другие аэропорты. Нормальная работа воздушной гавани на короткое время возобновилась в три часа ночи в четверг, но спустя 45 минут была прекращена, так как служба безопасности снова заметила беспилотники.

«Они летали над аэропортом, их видела полиция. Так как дрон кружит в опасной близости от взлетно-посадочной полосы, будет небезопасно возобновить полеты», — заявил глава Гатвика Крис Вудруф, сообщивший о том, что из-за отмены рейсов в здании аэропорта своего вылета ожидают около 110 тыс. пассажиров.

Ситуацию в Гатвике прокомментировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Я сочувствую всем пассажирам, чьи планы были нарушены полетом дронов и теми мероприятиями, которые были проведены по этому поводу. В это время года это особенно тяжело. Мы уже приняли законодательство касательно использования беспилотников. Как мы все видели, такие действия являются незаконными, а злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы за то, что они подвергли опасности авиаперелеты», — заявила глава государства.

Согласно британским законам, полеты дронов запрещены в радиусе 1 км от аэропортов. Сообщается, что полиция не могла сбить беспилотники из-за угрозы, которую представляют собой отрикошетившие пули. На помощь полиции была призвана британская армия.

Аэропорт Гатвик был снова открыт для воздушного сообщения около пяти часов назад, утром 21 декабря. Сейчас рейсы улетают и садятся в обычном, хотя и несколько ограниченном режиме.

Известно, что правоохранительные органы не смогли ни задержать операторов дронов, ни получить сами летающие аппараты.

По словам министра транспорта Великобритании Криса Грейлинга, аэропорты столкнулись «с новым типом угрозы». По его словам, в данной ситуации трудно установить, кто мог стоять за этой атакой, так как это мог быть кто угодно. Тем не менее, Грейлинг отметил, что беспилотники вряд ли являются происками другого государства. Ранее британская полиция заявила о том, что инцидент с дронами не классифицируется как теракт.

Министр добавил, что в настоящее время существует много технологий, способных расправиться с дронами, но нет ни одного «готового решения». Грейлинг добавил, что стрелять по беспилотнику — плохая затея, и привел в пример инцидент, когда дрон пытались расстрелять из пулемета, но ему это не повредило.

Тем временем, Крис Вудруф не исключил того, что ему придется снова закрыть Гатвик, если дроны снова появятся в небе.

«Приоритет номер один — это безопасность наших пассажиров. Так что, если дроны вернутся и будут угрожать самолетам, мы снова прекратим работу, так как безопасность превыше всего», — заявил Вудруф.

Он согласился с Грейлингом, рассказав о том, что не располагает лицензированными средствами против дронов, которые он мог бы применить на практике.

«Это беспрецедентный случай. Это не проблема аэропорта Гатвик. Это даже не проблема Великобритании. Это уже международная проблема», — добавил он.

«Серебряной пули не существует»

Ситуация в Гатвике наглядно показывает, насколько беззащитны аэропорты и другие объекты инфраструктуры перед лицом простейших и недорогих современных устройств.

Дроны и раньше атаковали аэропорты — так, в 2016 году на короткий срок были закрыты аэропорт в Дубаи и новозеландский Ронготаи в городе Веллингтон. Тем не менее, инцидент в втором по загруженности аэропорте Великобритании наглядно показывает, сколько проблем могут принести беспилотники, если воздушная гавань будет закрыта более, чем на сутки.

Хаос в Гатвике стал неприятным откровением, заявил вице-президент по безопасности и регулированию Международного совета аэропортов Кристофер Освальд.

Несмотря на то, что во многих странах действуют законы, запрещающие полеты дронов вблизи важных учреждений и обещающие привлечь к суровой ответственности любого, кто нарушит это предписание, оператора беспилотника поймать крайне трудно.

Дело в том, что современные аэропорты имеют размеры небольшого поселка, за периметром которого следить крайне тяжело. Ситуацию осложняют здания, расположенные в непосредственной близости с аэропортами — находясь внутри них, оператор может оставаться вне поле зрения службы безопасности аэропорта.

Современные технологии тоже находятся не на стороне правоохранительных органов. Относительно дешевые дроны могут летать в нескольких километрах от своего владельца, который управляет устройством, используя видео с камеры. В таком случае вовремя обнаружить оператора и пресечь незаконную деятельность практически невозможно.

«Серебряной пули не существует. Это постоянная игра в кошки-мышки. Нам придется неизменно продумывать каждый уровень защиты, чтобы удостовериться, что у нас есть эффективная мера против каждой угрозы», — заявил исполнительный директор The Aerospace Corporation Рэнди Вильяэрмоса.

По его словам, в отличие от противодействия обычным угрозам в небе, в будущем борьба с «блуждающими» дронами будет похожа на борьбу с хакерами, которых зачастую также трудно идентифицировать и привлечь к ответственности.