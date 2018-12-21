Наш ответ Чемберлену: Роскомнадзор пришел к «Би-би-си»

«Дивный новый мир»

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News. Об этом говорится в пресс-релизе надзорного органа, поступившем в «Газету.Ru».

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«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала «BBC World News», распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о решении, принятом Ofcom накануне — регулятор решил, что телеканал RT нарушил «правила беспристрастности» семь раз за шесть недель весной 2018 года. Нарушения были обнаружены в передачах, «в основном посвященных отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии».

«В совокупности эти семь нарушений являются несоблюдением требований вещания. Мы предупредили RT, что намереваемся наложить предусмотренные законом санкции. У телеканала теперь есть возможность дать нам объяснения, которые мы рассмотрим перед дальнейшими действиями», — заявил Ofcom.

Упомянутые санкции могут включать в себя штраф в размере £250 тыс. или 5% доходов от выручки, либо отзыв лицензии на вещание.

После этого телеканал RT «выразил сожаление» в связи с результатом расследования британского регулятора. Сообщается, что Ofcom инициировал расследования по десяти материалам RT, привязав семь из них к событиям в британском Солсбери, не имеющим никакого отношения к телеканалу.

«Телеканал RT крайне разочарован выводами Ofcom по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать. Вероятно, Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные нами в ходе расследований. Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу телеканала.

Ситуацию с Ofcom прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем твиттере.

«Вчера британский Роскомнадзор выкатил нам СЕМЬ предупреждений, абсолютно на ровном месте. И недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию. Сегодня российский Роскомнадзор объявил, что начинает проверку ресурсов ВВС. Дивный новый мир», — пишет Симоньян.

«Проверка телеканала BBC World News начнется сегодня, заявил пресс-секретарь Роскомнадзора. Будут, надо полагать, на ВВС альтернативную точку зрения теперь искать. С микроскопом», — говорится в последующем сообщении главного редактора.

«Это еще цветочки»

Накануне заявления Роскомнадзора также стало известно, что Ofcom займется проверкой программ международного российского телеканала «НТВ Мир» и РЕН ТВ, вещающих в странах Балтии.

Речь идет о передачах, которые вышли в эфир 2 и 3 апреля 2018 года, посвященных отравлению в Солбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам посла Латвии в Великобритании Байбы Браже, по сравнению с этими программами материалы, появляющиеся в эфире Russia Today, «являются цветочками».

«Эти телеканалы, русскоязычные телеканалы, вещающие в нашей стране являются неприкрытой пропагандой. Это не мягкий западнический стиль Russia Today. Поэтому Британии стоит этим озаботиться», — заявила Браже.

Уточняется, что британская сторона займется расследованием в отношении телеканалов, так как они зарегистрированы на ее территории.

По словам исполнительного директора Baltic Media Alliance Ltd Маргуса Мерима, который занимается телевещанием в балтийских странах, вышеупомянутые каналы делают акцент на темах, связанных с развлечениями и культурой, поэтому он намерен «вежливо не согласиться» с заявлением посла.

«Свобода слова предполагает право на разные мнения, а не только на мнение госпожи Браже», — подчеркнул Мерима.