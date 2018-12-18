Стыд в помощь: «русские тролли» объявили войну онанизму

Троллинг по-русски

Агентство интернет-исследований (Internet Research Agency, или IRA), которое западные СМИ называют российской «фабрикой троллей», обвиняли во многих преступлениях — им приписывают и вмешательство во внутренние дела других стран, и влияние на избирательный процесс. Теперь «фабрика» предположительно замешана в создании фейковой горячей линии для борьбы с мастурбацией, говорится в докладе, который будет представлен перед сенатским разведывательным комитетом.

Горячая линия рекламировалась в одном из христианских сообществ Facebook, которое называлось Army of Jesus [рус. «Армия Иисуса»]. Администраторы рекомендовали своим подписчиками обратиться за помощью, если они «борются с зависимостью от онанизма».

Реклама

В докладе фигурируют три примера публикаций от IRA. Одна из них адресована подросткам из ЛГБТ-сообщества. Две другие продвигают помощь в борьбе с мастурбацией. «Борешься с онанизмом? Поговори со мной, и мы победим его вместе», — говорится в записи. «Ты не можешь держаться за руки с Господом, пока мастурбируешь. Позвони нам, если понадобится помощь», — говорится во втором посте. Две последние публикации связаны с сообществом Army Of Jesus.

Исследователи полагают, что таким образом «русские тролли» пытались собрать компромат на американских граждан, чтобы впоследствии использовать его как инструмент шантажа или манипуляции. Не исключено, что таким образом IRA пыталось привлечь на свою сторону новые кадры.

«Вербовка человека с помощью его слабости — как правило, это секрет, сопряженный с чувством стыда или ущербом для репутации в случае раскрытия — это старинная практика шпионажа», — говорится в докладе.

Этот случай упоминается в докладе, чтобы проиллюстрировать масштаб и проработку операций Агентства интернет-исследований. Тем не менее, в тексте не говорится о том, была ли такая тактика успешной.

Анализ, результаты которого представлены в документе, был проведен на основе огромного количества публикаций, якобы связанных с Агентством интернет-исследований — 10,4 млн твитов, свыше 1 тыс. видео в YouTube, 116 тыс. Instagram-постов и 61,5 тыс. записей в Facebook, опубликованных в период с 2015 по 2017 год. Отдельно отмечается важная роль Instagram в распространении политической пропаганды — особенно после того, как Facebook и Twitter начали пристально следить за активностью ботов на своих платформах.

Вовремя не среагировали

17 декабря в сети появился очередной доклад о «российском вмешательстве» в политику США, в котором подробно рассказывается, как «фабрика троллей» пыталась повлиять на умы простых американских граждан.

Сообщается, что этот доклад основан на информации, полученной из миллионов публикаций в социальных сетях и платформах Facebook, Twitter и Google, а значит является одним из самых подробных на текущий момент.

В этом документе американские исследователи обозначали себе двух главных врагов. Первый — это само Агентство интернет-исследований, а второй — техкомпании, которые, по мнению законодателей, недостаточно адекватно отреагировали на угрозу со стороны «русских троллей».

Согласно докладу, «запоздалая и несогласованная реакция» Facebook, Google и Twitter поспособствовала развитию дезинформационной кампании.

Представитель Google заявил о том, что его компания не комментирует сенатский доклад, но указал на те шаги, которые были предприняты поисковиком для борьбы с дезинформацией с 2016 года.

В Twitter также сообщили, что платформа достигла «существенного прогресса» в рамках борьбы с манипуляцией. «Наша главная цель — оздоровление общественных дискуссий на платформе, а защита выборов является важным аспектом этой миссии», — рассказал представитель компании.

Социальная сеть Facebook подтвердила, что она активно сотрудничает с органами, расследующими российское вмешательство в президентские выборы 2016 года.

«Мы предоставили Сенату тысячи рекламных объявлений и единиц контента и рассказали пользователям о всех наших находках. С тех пор мы достигли успехов в предотвращении вмешательства в выборы на нашей платформе», — сообщил спикер Facebook.