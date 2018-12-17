«Он сделал мир лучше»: создатель Vine найден мертвым

«Он вложил в свою работу душу»

Сооснователь сервисов Vine и HQ Trivia, 35-летний программист Колин Кролл был найден мертвым в своей квартире в Манхэттене. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки наркотическими средствами.

Реклама

Полицию в дом Кролла вызвала его девушка, которая на протяжении долгого времени не могла с ним связаться. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли Колина Кролла в своей спальне без признаков жизни. Сообщается, что рядом с ним были найдены наркотики, в том числе сильнодействующие.

Свои соболезнования в связи со смертью Кролла высказала администрация HQ Trivia.

We learned today of the passing of our friend and founder, Colin Kroll, and it's with deep sadness that we say goodbye. Our thoughts go out to his family, friends and loved ones during this incredibly difficult time. — HQ Trivia (@hqtrivia) 16 декабря 2018 г.

«Сегодня мы узнали о смерти нашего друга и основателя Колина Кролла, с которым мы с грустью прощаемся. В это нелегкое время наши мысли сейчас с его семьей, друзьями и близкими», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

«HQ изменило мою жизнь... Он вложил в свою работу душу и сердце, и очень гордился теми достижениями, которые удалось достичь его команде. Я навсегда благодарен за его дружбу, руководство и веру в меня», — прокомментировал кончину Кролла известный комик и ведущий викторины HQ Trivia Скотт Роговски.

О смерти 35-летнего менеджера также сообщил его близкий друг и второй основатель Vine Рус Юсупов.

«Печально слышать о смерти моего друга Колина Кролла. Мои мысли и молитвы сейчас с его близкими. Я всегда буду помнить его за добрую душу и большое сердце. Он сделал мир и интернет лучше. Покойся с миром брат», — написал Юсупов.

So sad to hear about the passing of my friend and co-founder Colin Kroll. My thoughts & prayers go out to his loved ones. I will forever remember him for his kind soul and big heart. He made the world and internet a better place. Rest in peace, brother. — Rus (@rus) 16 декабря 2018 г.

«Агрессивный менеджер»

Колин Кролл вместе с Русом Юсуповым и Домом Хоффманом основали Vine в 2012 году. Этот сервис представлял собой мобильное приложение, позволяющее записывать 6-секундные ролики, называемые «вайнами». В этом же году сервис был куплен компанией Twitter за $30 млн

Vine пришелся пользователям интернета по вкусу — уже спустя год он стал самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store. К декабрю 2015 года аудитория Vine составляла 200 млн активных юзеров.

К сожалению, Vine не выдержал большой конкуренции с другими приложениями, в функционале которых также заложена съемка коротких роликов, и был закрыт в 2016 году. На текущий момент существует в виде архиве ранее записанных вайнов.

После Vine Кролл и Юсупов решили попробовать себя на другом поприще и в 2015 году создали интерактивную викторину HQ Trivia, которая выходит в прямом эфире с настоящим ведущим. Несмотря на популярность новой игры, в управлении компанией было не все так гладко.

В ноябре 2018 года сотрудник компании подал жалобу на «агрессивный менеджмент» со стороны Колина Кролла.

Тогда официальный представитель HQ Trivia сообщил о начале внутреннего расследования данного инцидента, но последствия не замедлили появиться — сразу несколько крупных инвесторов отказались вкладывать свои средства в развитие викторины из-за плохой репутации ее создателей.

Сообщается, что во время работы в Vine Кролла также обвиняли в недопустимом поведении — на сей раз, в отношении женщин. Согласно информации, поступившей от 15 бывших коллег Колина Кролла из Vine и Twitter, сооснователь сервиса был резким и безразличным в общении и часто оскорблял собеседников. Иногда он опаздывал на работу, появляясь в офисе взлохмаченным и с признаками похмелья. Все это стало причинами для его последующего увольнения из компании.

«Меня выгнали из Vine четыре года назад за плохое управление. Это был болезненный опыт, но он открыл мне глаза и стал катализатором профессионального роста. Теперь я понимаю, что некоторые слова, которые я произнес, заставили кого-то чувствовать себя неловко. Я приношу свои извинения», — заявил Кролл.

На прошлой неделе стало известно о кончине создательницы первого в мире текстового процессора Эвелин Березин, которая своей работой облегчила жизнь тысячам секретарей по всему миру. Березин умерла от лимфомы в возрасте 93 лет; ее заслуги в области компьютерных наук были увековечены в Международном зале славы в Лос-Анджелесе.