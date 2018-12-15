«Заминируем Севастополь»: что придумали британские чиновники

Хакеры из международной группы Anonymous опубликовали очередную серию документов о финансирующем проект Integrity Initiative британском Институте государственного правления, работа которого носит, предположительно, антироссийский характер, передает РИА «Новости».

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Так, в новой публикации указывается, что директор организации Кристофер Доннелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту. Кроме того, британский чиновник, занимая должность специального советника оборонного комитета палаты общин, инициировал проведение расследования якобы «российской угрозы». В рамках этого процесса участники проекта Integrity Initiative и сотрудники института были допрошены в качестве свидетелей.

Доннелли также выступал за проведение в комитете цифровых технологий, культуры и спорта палаты общин расследования якобы «российского вмешательства» в референдум о независимости испанской области Каталония.

«Британская разведка платила собственным агентам за ложные доказательства российского вмешательства в каталонский референдум, а потом требовала от них лжесвидетельствовать в парламенте с целью убедить их предпринять антироссийские шаги», — подчеркивается в материалах Anonymous.

Помимо этого авторы отмечают, что программа института не обновлялась с 2017 года, кроме того отсутствует информация о его сотрудниках и даже контактные данные учреждения, передает ФАН.

Ранее Anonymous выложила в сеть основные документы проекта Integrity Initiative, в которых обозначаются цели и принципы функционирования института. Из материалов следует, что

Лондон тратит 2 млн фунтов стерлингов на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс,

в том числе и в социальных сетях.

При этом Integrity Initiative спонсирует британское министерство иностранных дел. Пока деятельность программы оплачена вплоть до марта 2019 года. Курирует проект некий британский Институт построения государства (The Institute for Statecraft), передает НСН.

«Вся работа ведется через тайные контакты в посольствах Великобритании, что дает основания подозревать британские власти в использовании подобных предлогов для создания глобальной сети информационного влияния и политического вмешательства в дела других государств», — говорилось в пояснительной записке хакеров к появившимся документам.

Сообщается, что ячейки Integrity Initiative уже успешно функционируют в Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Греции и ряде других европейских государств. Кроме того, в опубликованных материалах представлен список немецких политиков и активистов, которые готовы поддержать Integrity Initiative. Также в документах указаны эксперты-политологи и другие специалисты из Германии, которых «есть смысл привлечь» к работе проекта.

Среди стратегических целей проекта в заявке на финансирование указаны расширение сети антироссийских лидеров мнений, их спонсирование, укрепление контактов с военными и правительствами стран, настроенных против России.

В списках российских резидентов Integrity Initiative значатся имена сторонника Алексея Навального, бизнесмена, экс-исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова; осужденного в России за финансовое мошенничество основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера; а также осужденного за государственную измену Игоря Сутягина, проживающего сейчас в Великобритании.

Кроме того,

среди адресатов британских денег за подрывную работу против России названы российский Сахаровский центр, а также немецкий Фонд Конрада Аденауэра.

Вокруг последнего в 2015 году разразился скандал в связи с финансированием активистов «Евромайдана» и украинских некоммерческих организаций, в задачи которых входило создание «правильного» мнения о гражданском конфликте на территории Донбасса.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что Еврокомиссия может в следующем году увеличить более чем в 2,5 раза — до €5 млн — финансирование оперативной группы по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, одной из задач которой является «противодействие российским дезинформационным кампаниям».

«Европейский Союз представляет сегодня план действий по активизации усилий по противодействию дезинформации в Европе и за ее пределами. Еврокомиссия и высокий представитель определяют конкретные меры по решению этой проблемы, включая создание системы быстрого оповещения и внедрение кодекса практики для онлайн-сервисов», — говорилось в коммюнике ЕК.

В свете всего происходящего министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул: если представленные материалы соответствуют действительности, то целью проекта является очернение образа России в глазах Запада.

«Если это правда, то от такого вывода [о целях и источниках финансирования проекта] никуда не уйти. Единственная задача, как можно понять из комментариев структуры Integrity Initiative, — это очернение Российской Федерации в глазах общественности зарубежных стран», — заключил дипломат.

По словам министра, сам он не уверен в правдивости представленной информации. Однако эксперты, изучившие документы, утверждают, что речь идет о дезинформации на территории суверенных государств, которую финансировало британское правительство.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой в свете «слитых» данных указал, что вся последовательная деятельность Лондона, особенно информационная, четко направлена на попытку дискредитировать Россию.