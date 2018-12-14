«Называл всех идиотами»: почему инженеры Tesla боятся Илона Маска

«Надо кого-нибудь уволить»

О несдержанности и вспыльчивости Илона Маска уже ходят легенды — чего стоят только его перепалки в твиттере с незнакомыми людьми, представителями СМИ и даже государственными органами, например, Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

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Как оказалось, миллиардер не стесняется в выражении своих эмоций не только онлайн, но и в реальной жизни. Издание Wired собрало несколько отзывов от сотрудников, инженеров и даже руководителей компании Tesla, каждый из которых может рассказать о неприятном опыте общения с Илоном Маском во время работы на него.

Все источники, пожелавшие рассказать свои истории, решили сохранить свою анонимность из-за подписания соглашения о неразглашении, а также из страха быть уволенными. Как оказалось, в Tesla это может произойти в любой момент.

Дело в том, что у Илона Маска иногда случаются «приступы яростного увольнения» — так их назвал один из менеджеров Tesla, работающий на Гигафабрике.

Он рассказал о том, что в такие моменты он запретил своим подчиненным приближаться к кабинету Маска, так как опасался, что неверно сказанное слово может взбесить гендиректора, который просто уволит опального сотрудника.

Сообщается, что иногда Маск приходил на Гигафабрику, начиная свой день словами «надо кого-нибудь уволить». Когда же руководитель отдела пытался переубедить его, миллиардер не соглашался: «Нет, нет, так не пойдет. Мне нужно кого-нибудь уволить».

Другой сотрудник Tesla рассказал о том, что каждый в его отделе приходил на работу и опасался, что этот день станет его последним днем в компании, так как настроение шефа было просто невозможно предугадать.

Целью Tesla является спасение мира, напомнил другой источник издания, пытаясь оправдать поведение Илона Маска.

«Иногда он очень сильно заводится, и поэтому выглядит бессердечным — что значат чувства одного человека по сравнению с судьбами миллионов? Илон заботится о всем человечестве, но ему нет дела до отдельных личностей», — заявил аноним.

«Идиотический приступ»

Многие сотрудники также вспоминают неожиданные припадки Илона Маска, когда он просто начинал кричать на окружающих и называть всех идиотами. Один из старших инженеров даже придумал название для такой ситуации — «идиотический приступ».

«Если ты сказал что-то не то или допустил ошибку, он сразу решал, что ты идиот, и ничего не могло его переубедить», — рассказывает старший инженер.

Один из сотрудников помладше вспомнил, как Илон Маск совершал обход конвейера в субботу вечером, и его попросили сопровождать генерального директора. Когда Маск увидел, что один из модулей работает не так, как надо, он в грубой форме спросил у инженера, является ли он ответственным за ошибку.

«В смысле, программировал ли я робота? Или спроектировал инструмент? Я не совсем понимаю, о чем вы», — ответил подчиненный.

В ответ Маск назвал его «чертовым идиотом» и выгнал его с работы, потребовав никогда больше не возвращаться. Отмечается, что этого инженера высоко оценивал его непосредственный руководитель, и он получал только положительные отзывы о своей работе.

Официальный представитель Tesla прокомментировал публикацию о непростом характере Маска, заявив о том, что «Илон заботится о всех людях, которые работают в его компаниях».

«Именно поэтому, несмотря на то, что это непросто, ему приходится принимать тяжелые решения об увольнении людей, которые не справляются со своей работой и ставят будущее всей компании под угрозу», — сообщил представитель Tesla.

На прошлой неделе Илон Маск давал интервью телеканалу CBS, во время которого интервьюер поинтересовалась, как бизнесмен относится к тому, что его часто называют «эксцентричным» и «склонным к драме».

«Склонный к драме? Звучит не так уж плохо, на самом деле. Мне даже понравилось. Но я веду себя как обычно. Конечно, я находился в состоянии безумного стресса на протяжении сумасшедших часов. Но система бы сломалась, если бы я был по-настоящему безрассуден», — заявил Маск.