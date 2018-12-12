Изменим закон: Google пригрозили блокировкой в России

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин пригрозил компании Google блокировкой, если она продолжит игнорировать российское законодательство. При этом может быть изменен главный закон страны, регулирующий поведение в интернете.

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Накануне IT-гигант был оштрафован надзорным ведомством на сумму в 500 тыс. руб. за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф.

Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать.

Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — цитирует слова Субботина «Интерфакс».

«Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — добавил замглавы Роскомнадзора.

Речь идет о 149 Федеральном законе «Об информации». Согласно ему, все поисковые системы, действующие на территории России, обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией, внесенные в так называемый «черный список». Для этого требуется подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Ранее к ФГИС подключились другие популярные поисковики, в том числе «Яндекс», «Спутник» и Mail.Ru.

Google же так и не выполнил требования Роскомнадзора, за что был оштрафован на «минимальные» полмиллиона рублей, так как существующая статья предусматривает лишь административную ответственность и штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб.

Кроме того, Субботин пообещал провести повторную проверку Google в ближайшее время, чтобы проверить, привела ли техкомпания свою деятельность в соответствие с российскими законами. В случае, если нарушения не будут устранены, поисковик будет оштрафован уже на 700 тыс. руб.

«Далее мы будем повторно проводить проверку подключения компании Google к ФГИС. И дальше будет рассматриваться вопрос о вынесении более высокого штрафа согласно КоАП. Мы сейчас прошлись по минимальной границе штрафа, дальше, в случае повторного нарушения, будем идти по максимальной границе — 700 тысяч», — пояснил Субботин.

По словам юриста правозащитной организации «Агора» Дамира Гайнутдинова, Роскомнадзор ведет себя «как разбойник с большой дороги».

«Мы получили лишнее подтверждение, что с Роскомнадзором нельзя ни о чем договариваться, нельзя вести переговоры. Так что не надо питать иллюзий», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Как отметил Гайнутдинов, если РКН все же решит внести изменения в законодательство, то это не займет много времени.

«Согласование с профильными ведомствами, три чтения в Госдуме, одобрение Совета Федерации и подпись президента. Можно в неделю уложиться», — отметил юрист.

В конце ноября Роскомнадзор возбудил административное дело против Google за невыполнение российских законов. По словам Вадима Субботина, при составлении протокола присутствовали и представители Google.

«Пока что представители Google дали свои возражения на протокол. Они возразили, сказали, что они не нарушают нормы закона. Но в декабре, когда это дело будет рассмотрено, тогда мы сможем подойти более детально к этому вопросу. Тогда и будет принято окончательное решение по наложению штрафа», — заявил тогда замглавы ведомства.

Накануне стало известно, что до конца текущего года Роскомнадзор проведет проверку в отношении социальной сети Facebook и блог-платформы Twitter, но уже по другому поводу — на предмет соблюдения законодательства о локализации баз данных на территории России. Об этом журналистам рассказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

«Мы совершенно точно проведем проверку по Facebook и Twitter. В 20-х числах [декабря — «Газета.Ru»] сделаем все. Проверим по локализации баз данных на территории Российской Федерации», — сообщил Жаров.

О планах по проверке Facebook и Twitter Роскомнадзором было известно еще в начале 2018 года. Тогда представители ведомства намеревались провести надзорные мероприятия, включающие в себя анализ деятельности этих платформ по обработке персональных данных российских пользователей.