«Вы — зло!» Как глава Google оправдывался в конгрессе

Заседание в конгрессе началось со вступительного слова республиканца Кевина Маккарти, который призвал удостовериться в том, что Google «на одной стороне со свободным миром». Среди претензий к компании назывались разработка цензурированного поисковика для Китая Dragonfly, антиконкурентное поведение и обвинения в политической предвзятости.

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Затем слово взял председатель юридического комитета конгресса США Боб Гудлатт, который также обозначил круг вопросов, которые его интересуют — в частности, как Google модерирует и блокирует противоправный контент и как следит за своими пользователями.

«Google собирает так много информации о своих юзерах, что даже Агентство национальной безопасности отдыхает, — заявил Гудлатт, — Мне кажется, будет правильным заметить, что большинство американцев даже не представляет такой объем данных».

После этих слов пришло время для речи генерального директора Google Сундара Пичаи, которую он заготовил заранее. Как и ожидалось, он уверял конгрессменов в том, что его компания всецело поддерживает Америку и американские ценности.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить целостность наших продуктов, и регулярно проводим проверки, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим стандартам. Я руковожу этой компанией без политических пристрастий и слежу за тем, чтобы наши продукты работали в такой же манере. В противном случае это будет идти вразрез с нашими принципами и бизнес-интересами», — заявил Пичаи.

«Мы — компания, которая предоставляет платформы для выражения разных мнений, которые отличаются даже среди наших собственных сотрудников. Некоторые из «гуглеров» являются бывшими военными, которые рисковали многим для защиты нашей страны. Некоторые — либертарианцы, которые яро защищают свободу выражения мнений. Другие являются родителями, которых беспокоить роль технологий в их собственных домах.

Некоторые сотрудники — как и я сам — являются иммигрантами в этой стране, благодарные за свободы и возможности, которые она предоставляет. Некоторые из нас объединяют все эти ипостаси», — сообщил глава Google.

Что характерно, в зале находился американский радиоведущий Алекс Джонс, чьи каналы и группы не так давно были заблокированы в большинстве популярных социальных сетей и онлайн-платформ за ультраконсервативные конспирологические теории. Он несколько раз выкрикнул: «Google — зло!», прежде чем его призвали к порядку.

Alex Jones and Roger Stone are in the hearing to hear the Google CEO testimony. #Congress #Google pic.twitter.com/tuONl1lUQl — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) 11 декабря 2018 г.

«Мы не делаем айфоны»

После соблюденных формальностей началась стандартная сессия вопросов и ответов. Так, например, конгрессмен Смит обвинил Google в том, что компания явно недолюбливает консерваторов, отдавая предпочтение либеральным пользователям и их публикациям. Сундар Пичаи не согласился с политиком, заявив, что в Google ничего подобного не существует. При этом их диалог ни к чему не привел — оба остались при своем мнении.

Конгрессвумен Шейла Джексон Ли напрямик спросила у Пичаи касательно его планах запустить поисковую систему Dragonfly, которая будет работать в Китае. Этот проект вызвал бурю негодования со стороны общественных деятелей и самих сотрудников Google, которые обвиняют руководство компании в лицемерии — ведь результаты выдачи будут цензурироваться в соответствии с запросом китайских властей.

Как ни странно, Пичаи опроверг работу над проектом: «Прямо сейчас у нас нет планов запускаться в Китае».

Как отметили аналитики, с технической точки зрения это может быть правдой; как сообщали СМИ, до полноценного запуска Dragonfly потребуется еще несколько месяцев. Тем не менее, если проект все-таки будет запущен, слова Сундара Пичаи будут выглядеть глупо после публичного опровержения разработки китайского поисковика.

Журналисты, освещавшие заседание, заметили, что позади Сундара Пичаи сидит талисман настольной игры «Монополия», или, как его иногда называют, господин Монополия. При этом в течение мероприятия усы господина увеличились в размере. Как выяснилось позднее, под костюмом скрывался активист-трансгендер Ян Мадригал, который пытался привлечь внимание к антимонопольным практикам Google.

Monopoly Man's mustache appears to have grown over the 2 hours of this hearing pic.twitter.com/y4C0ivULCU — Geoffrey A. Fowler (@geoffreyfowler) 11 декабря 2018 г.

Среди других насущных вопросов, которые интересовали конгрессменов, была поисковая выдача по запросу «idiot». На текущий момент по этому запросу Google демонстрирует большое количество фотографий президента США Дональда Трампа.

По словам Пичаи, поиск сопоставляет картинки с ключевыми словами, учитывая более 200 факторов, среди которых популярность, актуальность и новизна.

Гендиректор компании отметил, что результаты поиска не регулируются вручную, а отождествление Трампа со словом «идиот» произошло из-за действий самих пользователей.

Одним из самых резонансных вопросов, прозвучавших на заседании, стало обращение скандально известного конгрессмена Стива Кинга. Он достал свой iPhone и спросил у Сундара Пичаи, почему во время игры его 7-летней внучки на смартфоне появился баннер с фотографией самого Кинга, подписанный нецензурными словами.

«Почему подобное появляется на айфоне семилетней девочки, которая играет в детскую игру?» — поинтересовался конгрессмен.

«Конгрессмен, айфоны производит другая компания», — ответил Пичаи, пообещав, тем не менее, разобраться с особенностями приложения, которое могло появиться на экране смартфона.