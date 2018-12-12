Плакала навзрыд: финдиректора Huawei отпускают с браслетом

Освободили с условиями

Верховный суд Британской Колумбии в Канаде постановил освободить задержанного финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу под залог в размере 10 млн канадских долларов (около $7,5 млн). Напомним, 46-летняя Мэн Ванчжоу, которая является дочерью основателя Huawei Рена Женфея, находилась под арестом с 1 декабря. Ей грозит экстрадиция в Соединенные штаты.

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Как сообщает Reuters, решение судьи было встречено аплодисментами. Мэн плакала и обнимала своих адвокатов.

Кроме денежного выкупа, финдиректор Huawei обязана соблюсти ряд других условий своего освобождения.

Так, она должна носить электронный браслет на ноге, расходы на который она оплачивает самостоятельно, сдать все свои паспорта, оставаться на территории Ванкувера и находиться в одно из своих домов в период с 23:00 до 6:00.

Поручителями женщины станут сосед, бывшие коллеги и риэлтор ее мужа. Ближайший суд по делу Мэн Ванчжоу состоится 6 февраля. В случае, если США не предоставит официальный запрос на экстрадицию в течение 60 дней, ее отпустят. Мэн Ванчжоу продолжает настаивать на своей невиновности.

Сама Мэн обрадовалась внесенному залогу и готова соблюдать все назначенные судом условия. По ее словам, ее первостепенной задачей на текущий момент является досуг с мужем и дочерью. Когда же Мэн сообщили о том, что ей придется оставаться дома в определенные периоды времени, она отреагировала с оптимизмом: «Я уже несколько лет не брала в руки книги».

Во время судебного заседания защита Мэн настаивала на том, что она не пустится в бега, учитывая ее долгосрочное проживание в Канаде, несколько объектов недвижимости в Ванкувере и боязнь за свое здоровье.

«Я удовлетворен тем, что риск ее неявки на суд может быть сокращен до приемлемого уровня с учетом назначения условий освобождения», — заявил канадский судья, отметив, что Мэн Ванчжоу является образованной бизнесвумен без криминального прошлого.

Напомним, финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу была задержана на территории Канады две недели назад. Сообщалось, что причиной ареста стало нарушение компанией антииранских санкций, введенных президентом США.

Атмосфера накаляется

Арест Мэн Ванчжоу еще больше осложнил напряженные отношения между США и Китаем, которые находятся в состоянии торговой войны. В китайском МИДе уже пообещали «серьезные последствия», если власти Канады не освободят Мэн Ванчжоу.

Тем временем, президент Соединенных штатов Дональд Трамп не исключает, что «вмешается» в дело Huawei, если это послужит интересам национальной безопаности США или поможет закрыть торговую сделку с КНР.

«Я сделаю то, что будет хорошо для моей страны», — заявил американский лидер.

Тем временем, власти США и Канады опасаются, что Китай будет искать возмездия за неожиданный арест Мэн Ванчжоу. Источники сообщают, что готовится официальное предупреждение для граждан, которые направляются в КНР в деловых или туристических целях, о возможной провокации со стороны китайского правительства.

Ранее во вторник, 11 декабря, стало известно о том, что гражданин Канады был задержан в Китае. Им является бывший дипломат Майкл Ковриг. Как сообщили канадские власти, его арест не имеет ничего общего с делом Huawei.

Однако, бывший посол Канады в Китае Гай Сен-Жак имеет другую точку зрения на этот счет: «В Китае не бывает совпадений... Если они хотят направить тебе послание, то они это делают».

Китайское посольство в Канаде не прокомментировало это заявление.

Накануне также стало известно о том, что суд в КНР наложил запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов американской компании Apple, что эксперты тоже посчитали ответной мерой Китая на незаконные действия канадских и американских властей.

Тем не менее, ссора с Apple Китаю невыгодна, так как «яблочный» бренд собирает большую часть своей продукции в КНР, предоставляя гражданами страны около 4,8 млн рабочих мест.

«У них [Apple] есть связи с китайским правительством, так как компания является крупным работодателем. Вредительство в адрес Apple будет похоже на поджог собственного дома», — считает аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Ивс.